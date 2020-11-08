L’ORDINE DEI MEDICI: “SITUAZIONE GRAVE, SERVE LOCKDOWN IN TUTTA ITALIA”

"L’Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il paese. Ad annunciarlo, poco fa, il Gr2 Rai, che ha intervistato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini, la Fnomceo, Filippo A...

"L’Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il paese. Ad annunciarlo, poco fa, il Gr2 Rai, che ha intervistato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini, la Fnomceo, Filippo Anelli, che ha acceso un faro sulla carenza di medici specialisti, mentre 23000 medici laureati sono in attesa di potersi specializzare. E le graduatorie sono bloccate per via dei numerosi ricorsi. Anelli chiede, ancora una volta, di ammetterli tutti. 'Sarebbe una boccata d’ossigeno per il sistema' ha affermato. Scettico, invece, sullo switch di medici specializzati in altre branche verso la cura del COVID. 'Se un oculista deve diventare un internista qualcosa non funziona. La formazione non è un optional” ha concluso'". E' quanto si legge sulla pagina Facebook della Fnomceo.

DATI SICILIA

Sono 1.083 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.894 tamponi effettuati; 13 i decessi, che portano il totale a 676.

Con i nuovi casi salgono così a 21.467 gli attuali positivi con un incremento di 730.

Di questi 1.427 sono i ricoverati con un incremento di 97: 1250 in regime ordinario e 177 in terapia intensiva con un aumento di otto ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.467. I guariti sono 340. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 152, Catania 239, Ragusa 198, Messina 200, Trapani 5, Siracusa 175, Caltanissetta 92, Agrigento nessuno caso in più, Enna 22.

DATI ITALIA

Sono 32.616 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 331 morti, che portano il totale a 41.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 191.144 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.749, con un incremento di 115 unità.