LOREDANA, 28 ANNI, SPARITA A CATANIA: L’APPELLO DISPERATO A "CHI L’HA VISTO?"

Ieri sera, durante la trasmissione "Chi l’ha visto?", è stato lanciato un appello per ritrovare Loredana, una giovane donna di 28 anni scomparsa a Catania il 22 novembre 2024.

Loredana è stata avvistata per l’ultima volta nel primo pomeriggio di venerdì 22 novembre in zona centro, nei pressi della Questura di Catania. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie.

Al momento della scomparsa, Loredana indossava:

una giacca leggera nera,

una maglia marrone,

jeans blu chiaro,

scarpe da ginnastica bianche.

Portava con sé uno zainetto blu della marca Adidas.

La giovane è alta 1,60 m, ha occhi castani e capelli biondi. Ha un piercing al naso e un tatuaggio sul braccio destro che raffigura un microfono circondato da un pentagramma.

Loredana vive da sola a Cagliari e, al momento della scomparsa, non aveva con sé né il cellulare né i documenti. La sua assenza senza alcun contatto ha messo in allarme familiari e amici, che hanno deciso di rivolgersi anche alla nota trasmissione televisiva per ampliare la ricerca.

Chiunque abbia incontrato Loredana o abbia informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a contattare le forze dell’ordine. Anche il più piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per rintracciarla.

La famiglia spera che l’esposizione mediatica possa aiutare a risolvere il caso e riportare Loredana a casa.