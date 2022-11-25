LORENZO OLIVERI CONQUISTA UN AMBITO SECONDO POSTO NELLA CATEGORIA WEDDING VIDEO

Continuare a formarsi è sempre un buon investimento. Lo sanno bene i fratelli Carmelo e Lorenzo Oliveri, figli dello storico fotografo paternese Orazio, che in questi anni hanno investito energie e ri...

Continuare a formarsi è sempre un buon investimento.

Lo sanno bene i fratelli Carmelo e Lorenzo Oliveri, figli dello storico fotografo paternese Orazio, che in questi anni hanno investito energie e risorse nel campo della fotografia e del video maker.

Ultimo successo, in ordine di tempo, il secondo posto ottenuto da Lorenzo Oliveri nel contest voluto dalla TICI Album che per il secondo anno consecutivo organizza workshop altamente formativi.

Una giuria d’eccezione composta da : Daniele Donati, Mimmo Basile , Cristiano Ostinelli , Anita Maggiani, Michele Di Sarno, Fernando Cerrone ha decretato l’ambito riconoscimento al giovane talento paternese nella categoria Wedding Video.

A conclusione del corso durato una settimana per approfondire tutte le novità nel settore Wedding, Lorenzo Oliveri, 21 anni, ha commentato : “ Nel nostro lavoro è fondamentale aggiornarsi, non solo per rimanere al passo coi tempi ma anche per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più esigente. Ritorno a casa con un bagaglio ricchissimo di esperienze e di soddisfazioni e per questo ringrazio i Master della Fotografia che hanno condiviso con noi le loro conoscenze”.

A Lorenzo che con umiltà ha dimostrato e continua a dimostrare di essere davvero un fuoriclasse glia auguri più sinceri.