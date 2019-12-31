L’OROSCOPO 2020 DI PAOLO FOX, TUTTI I SEGNI ZODIACALI CON LE SUE PREVISIONI

Puntuale come un orologio svizzero, arriva anche quest'anno l'attesissimo oroscopo 2020 di Paolo Fox, una previsione di come sarà il prossimo anno per tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, C...

Puntuale come un orologio svizzero, arriva anche quest'anno l'attesissimo oroscopo 2020 di Paolo Fox, una previsione di come sarà il prossimo anno per tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'astrologo, complice l'enorme successo riscosso dalle sue valutazioni, quest'anno trova spazio per le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco nel salotto di Mara Venier, quello di Domenica In.

La puntata di domenica 29 gennaio è stata interamente dedicata al racconto del 2020, segno per segno. Ecco quindi, per tutti gli appassionati e i "fedeli" di Paolo Fox, le sue previsioni per il 2020, un vero e proprio mantra, come ha dimostrato ancora una volta anche l'oroscopo 2019 dell'anno che sta per volgere a termine.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale dell'Ariete

Il segno dell'Ariete è molto sincero e questa è anche la cosa che vi mette sempre nei guai, perché le bugie non sapete dirle. Il 2020 dell'Ariete parte con tanta fatica e delle tensioni, oltre che lontananze in amore. Non vuol dire che non andiate d'accordo col partner, ma è difficile vedersi. Siete poco concentrati nelle relazioni, per problemi di lavoro o altro genere. Da aprile a luglio, però arriva tanta energia e saranno importanti per i contratti e i rinnovi da un punto di vista professionale. E poi quest'anno arriva Saturno, che tornare attivo durante l'estate e in particolare da dicembre. Tutta l'esperienza accumulata negli ultimi tempi vi sarà d'aiuto. Non andate di fretta, nel prendere decisioni o fare qualsiasi altra cosa. La libertà l'Ariete la concede, ma è talmente passionale nei proprio sentimenti che quando sente una persona di sua proprietà, fa difficoltà a cederla. In questo è simile al Toro.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale del Toro

I Toro sono una risorsa, amano la stabilità nella vita. Almeno quando entrano in età matura ed è una persona che può darti garanzie. Avete Giove e Saturno favorevoli e tra aprile e maggio arriveranno grandi novità. Ci saranno novità in amore e qualcosa che riguarda la casa, una stabilizzazione o un trasferimento. Non è un anno di grandi difficoltà, ma va detto che Urano è entrato nel vostro segno nel marzo 2019, questo fa sì che vogliate fare qualcosa di nuovo, provare, fare nuove esperienze. Avrete una voglia di rivoluzionare la vostra vita che ha davvero del prodigioso.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale dei Gemelli

I Gemelli spesso tendono a credere che l'amore sia l'innamoramento, la prima fase in cui si sente battere il cuore e vivono le prime emozioni come identificative del sentimento. Ma l'amore è costruzione, dopo l'innamoramento c'è la fase più bella e per i gemelli è l'anno di dare spazio ai sentimenti e costruire un amore. Quelli che hanno vissuto complicazione d'amore, lavoro e legali, li risolverete molto facilmente. Questo perché Venere, da aprile ad agosto sarà nel vostro segno zodiacale, altro che farfalle nello stomaco. Avete bisogno di molto rumore e amate il contatto con gli altri e a volte pur di non rimanere soli, vi circondate di persone da cui rimanete delusi. Cercate di essere più concreti nelle amicizie.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale del Cancro

Dentro ogni cancro si nasconde un bambino. Il segno del cancro ha una particolare fragilità ed emotività che piace molto alle donne, perché il cancro si occupa molto del piacere delle donne. Il problema degli uomini cancro è essere spesso evanescenti. Con Giove e Saturno in opposizione all'inizio dell'anno, c'è qualcosa da rivedere. Magari ci sono cose che non volete fare, che siete costretti a fare e che dovrete modificare, Aprile sarà il mese più complicato ed è chiaro che se doveste avere una relazione complicata, potrebbe essere il caso di risolverla. Il cancro è un segno zodiacale molto vulnerabile, ma quest'anno Saturno, che si oppone di solito al cancro in questi anni, vi lascerà tregue per qualche mese, tra maggio e giugno. Questo sarà il periodo per risolvere alcuni nodi. Ma si parla anche di amore e lavoro. I sentimenti sono un po' allo sbando. O avete una cotta e seguite una persona che magari ha dei problemi, oppure siete voi che avete decido di stare o per conto vostro, o contro qualcuno. Il segno del cancro tende sempre a dare la colpa agli altri, anche per le proprie responsabilità. Siete grandi artisti, grandi sognatori, grandi emotivi e uno dei mesi più belli per voi sarà quello di agosto, quando Venere sarà nel vostro segno zodiacale. Sarà un periodo per risolvere anche questioni di tipo legale o economico.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale del Leone

Il segno del Leone è molto esigente. Nel 2019 c'è stato un Giove importante, che avrebbe già dovuto portarvi rassicurazioni e conferme in fatto d'amore. Il 2020 conferma questa tendenza. Chi ha ascendente sagittario potrebbe avere anche soddisfazioni economiche. A meritare l'attenzione di voi Leone è chi in qualche modo vi adula. Bellissimo il transito di Venere in primavera, potreste fare stragi di cuori. Un Leone descritto come estremamente determinato, perché la cosa certa è che il Leone vuole vincere. Ma il 2020 sarà complessivamente molto buono, perché non ci saranno pianeti contrari.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale della Vergine

Per il segno della Vergine si prevede un grande anno. Già dall'inizio Giove e Saturno rappresentano per voi una marcia in più che dovete sfruttare. Spesso i nati sotto il segno della vergine hanno un forte senso del pudore e non vanno avanti dando gomitate. Anche se avete vissuto nel 2019 qualche problema, date spazio a nuovi progetti perché il 2020 sarà un anno importante. La vostro figura non verrà intaccata da eventuali difficoltà di fine 2019. Tra l'altro siete persone molto rigorose. Ci sono tante possibilità per voi, ma l'unico rischio è non mettersi in gioco, restare a casa, rimuginare. Il vostro rigore si ripercuote anche sulla vita amorosa e la vostra missione è quella di organizzare la vostra vita e quella di chi vi sta vicino. Molto bene il lavoro, anche se tra aprile e maggio avrete tensione su un accordo specifico. Paolo Fox racconta anche un aneddoto su Amadeus, proprio del segno della vergine: "Due anni fa gli dissi che il suo 2020 sarebbe stato un anno importante, "Non è che farai Sanremo?", gli chiesi". Come è andata finire lo sappiamo tutti, anzi lo sapremo a febbraio 2020.

Oroscopo 2020 del segno zodiacale della Bilancia

Per il segno della Bilancia ci sono un po' di dubbi sui primi mesi dell'anno, preoccupazioni che possono riguardare famiglia e lavoro. Poi ci sarà un paladino, quello stesso Saturno che vi ha osteggiato negli ultimi mesi. Proseguirà fino a gennaio e febbraio, per poi liberarvi, perché diventerà favorevole nella seconda parte dell'anno. Avete la sensazione di essere soli, nel portare avanti certe imprese e responsabilità. Forse c'è stato un cambiamento, avete sfoltito le fila delle persone meno affidabili. La cosa vera è che non avete più peli sulla lingua, quello che dovete dire lo direte. E soprattutto, dall'anno prossimo, la formalità che c'è sempre stata, quel velo di insicurezza, sparirà. A volte per essere gentili, gli altri vi considerano deboli. Momenti di fortuna a fine 2020, che si protrarranno anche per gli anni successivi.

Oroscopo del segno zodiacale dello Scorpione

Si tratta di un segno di una fragilità eccezionale. I segni di acqua (cancro, scorpione e pesci) sono molto volubili, irascibili se le cose non funzionano. Conserva questa naturale vulnerabile, all'inizio dei rapporti siete leggermente diffidenti, osservate molto. Quando andate a un primo appuntamento con una persona che non conoscete, volete sapere ma non rivelate molto di voi. Paolo Fox suggerisce di tenere sotto controllo un tesoretto nascosto e nota come spesso siate rigidi nelle vostre posizioni. Questa è la ragione per cui lo scorpione spesso viene preso male. Il segno dello scorpione è anche molto attento alla salute. Le grandi intuizioni ci sono e i primi mesi dell'anno saranno molto importanti per il vostro lavoro e poi ci sono agosto e settembre che sono mesi di grande forze per quel che riguarda i sentimenti. Se avete un progetto per il vostro amore, esploratelo. Potreste cambiare vita. Sarà un anno di soddisfazioni generali.

Oroscopo 2020 del segno del Sagittario

Chi appartiene a questo segno in un modo o nell'altro si gode la vita ed è caratterizzato da un forte senso di libertà. Chi la rispetta verrà da voi seguito. Ci sono segnali positivi anche per i guadagni. Per il sagittario è molto importante innovare, viaggiare. Siete persone solari e questa cosa si riflette sulle persone che stanno vicino a voi, spesso irradiate da questa positività. Grandi risultati a fine anno, quando Saturno inizierà un transito lungo che vi proteggerà.

Oroscopo 2020 del segno del Capricorno

L'oroscopo 2020 di Paolo Fox per il segno del Capricorno apre con una riflessione sul segno, ritenuto solitario, quindi capace di stare bene da solo. Non a caso è il segno degli eremiti. Avendo Giove e Saturno nel segno siete molto determinati a tagliare rapporti inutili, perché accumulate molto. Si tratta di un segno vecchio, nel senso positivo della parola, vecchio sin da quando avete vent'anni. Tendete a non concedervi se non ne vale la pena, fate scelte molto oculate. Il 2020 è un anno importante perché se avevate un sogno da realizzare, potete farlo. Il Capricorno è uno dei segni più forti del prossimo anno.

Oroscopo 2020 del segno dell'Acquario

Per l'Acquario Paolo Fox spiega che gli ultimi mesi sono stati faticosi e pesanti. Da agosto c'è stato un po' di stress, magari legato al fatto che gli acquari sono molto creativi, ma anche disorganizzati. Bisognerebbe fermarsi ogni tanto e organizzare la giornata, ma l'acquario fa tutto ciò che vuole e spesso non bada a questi dettagli. Si parte all'inizio dell'anno con un po' di fatica, ma è necessario cambiare vita, regolarsi, chi ha fatto troppo deve fare meno e meglio. C'è anche da dire che l'acquario è un segno anarchico e quest'anno, nel 2020, perde i freni inibitori. Se da tanti anni fate cose che non vi divertono più, direte basta. E non ci sarà convenienza, perché l'acquario non bada a queste cose. Quest'anno però, con questo Saturno che si affaccia nel segno verso aprile, maggio e giugno, ci saranno anche cose da troncare, magari con persone che sono state un po' toste nel passato. Ad inizio anno chiedo un po' di attenzione alla forma, potreste rivedere il vostro rapporto di coppia. Gli acquario sono dei folli seri e sono governati da Saturno, che è anche il pianeta della riservatezza: vedremo acquari liberi, indipendenti, caciaroni, ma anche un po' soli.

Oroscopo 2020 del segno dei Pesci

I pesci sono grandi artisti e vivono la realtà su due piani, quello razionale e quello sognatore. Nei primi mesi avrete Giove e Saturno favorevoli. Quando sentono il richiamo della famiglia, non conoscono ostacoli, mette da parte il lavoro. Se in coppia c'è competizione, Paolo Fox consiglia di stare attenti. Il lavoro potrebbe essere prodigo di buone notizie nei mesi di settembre, ottobre e novembre, ma il consiglio di Paolo Fox è quello di essere sempre sinceri. Lo fa perché sottolinea come i pesci dicano spesso bugie: "A volte ne raccontate di piccole non perché siate cattivi, ma per togliervi da imbarazzi". Il capricorno, aggiunge Fox, è un segno con cui pesci hanno affinità. Stessa cosa con il toro, mentre c'è un po' di caos quando si incontrano Vergine e Gemelli.