“L’OSPEDALE DI PATERNO’ SALVO GRAZIE AL GOVERNO MUSUMECI: CHI IERI VOLEVA CHIUDERLO OGGI SI TROVA IPOCRITAMENTE A MANIFESTARE SUL NULLA”

Quanta ipocrisia nell’annunciare un flash mob a difesa dell’ospedale “SS.Salvatore” di Paternò; o forse soffrono di vuoti di memoria gli uomini e le donne di PD e M5S che solo oggi guardano al nosocomio paternese?

Forse hanno dimenticato che questo governo, affidato a Nello Musumeci, ha salvato dalla chiusura il “SS.Salvatore”, come molti altri ospedali siciliani, decretata proprio dal PD, quando governatore era Rosario Crocetta?

Questa è la politica che la Sicilia non vuole più, fatta di gente ipocrita e falsa.

Il “SS.Salvatore” non ha bisogno di loro; la Chirurgia, l’Otorinolaringoiatria, l’Ortopedia, l’Endoscopia digestiva e tutti gli altri reparti dell’ospedale paternese che il governo Crocetta aveva soppresso, quando Anthony Barbagallo era assessore regionale, sono stati recuperati dai decreti che portano la firma di Ruggero Razza. Sempre Razza, forse PD e 5Stelle lo hanno dimenticato, ha stanziato milioni di euro per il recupero del “SS.Salvatore”, con i lavori al Pronto Soccorso che stanno per concludersi; mentre l’Asp ha inviato al presidio sanitario alcune settimane fa una nuova ambulanza, fatto che non accadeva da oltre un trentennio.

Sono gli atti a parlare, sicuramente più delle false parole. I siciliani non sono sciocchi.

Smettetela di tentare di prendere in giro, lavorate invece per i territori. Dateci una mano e non pensate solo alle elezioni. Siamo ancora in una situazione drammatica, dove ogni giorno si lotta contro il covid e i grandi problemi sul piano sanitario, economico e sociale che ancora oggi determina. Non pensate solo a voi stessi, ma guardate a questa terra, così martoriata e fragile.

Comunicato stampa a firma della Segreteria provinciale di Diventerà bellissima