LOTTA AI DIPLOMIFICI, IN SICILIA REVOCATE 35 PARITÀ SCOLASTICHE TRA 2024 E 2025

Prosegue l’azione di contrasto ai cosiddetti diplomifici da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nei primi mesi del 2025, in Sicilia sono state revocate 11 parità scolastiche a istituti di II grado, di cui 8 a seguito delle ispezioni avviate nell’anno scolastico 2024/2025. Le revoche si sommano alle 24 già effettuate nel corso del 2024 nella stessa regione, segno di un monitoraggio sempre più serrato sul rispetto degli standard previsti per il riconoscimento della parità.

Situazione analoga si è registrata in altre regioni del Sud Italia: nel 2024, le revoche sono state 11 in Calabria e ben 30 in Campania. I dati sono stati resi noti dal Ministero dell’Istruzione, che ha ribadito l’impegno nella tutela della qualità del sistema scolastico e nella prevenzione degli abusi che minano la credibilità del titolo di studio.

A sostegno di questa attività, è stato recentemente approvato il decreto-legge n. 45 del 2025, che introduce misure più stringenti e definisce in modo chiaro i criteri per il riconoscimento e la revoca della parità scolastica. Parallelamente, d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e in attuazione del Protocollo firmato con la Guardia di Finanza, è stata condotta un’estesa attività ispettiva che ha coinvolto numerose istituzioni scolastiche.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato dal Ministero, è garantire un’istruzione di qualità e contrastare pratiche scorrette che rischiano di compromettere la validità degli esami e dei diplomi rilasciati da scuole non in regola con le normative vigenti.