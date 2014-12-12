L'ottava di Santa Barbara ed il premio "Sara Vittorio"

95047.it Ha avuto luogo all'interno della chiesa Santa Barbara il premio Sara Vittorio giunto alla sua sesta edizione. Per l'occasione sono state premiate le scuole della cittá alle quali sono stati a...

95047.it Ha avuto luogo all'interno della chiesa Santa Barbara il premio Sara Vittorio giunto alla sua sesta edizione. Per l'occasione sono state premiate le scuole della cittá alle quali sono stati assegnati i relativi riconoscimenti. Il premio, alla memoria della scomparsa Sara Vittorio è stato istituito per contribuire ad aiutare attraverso una borsa di studio chi ne ha più bisogno. Presenti alla premiazione, Grazia Scavo presidente di Città Viva, Pietro Sinatra marito della compianta Sara Vittorio, il presidente del comitato festeggiamenti Santa Barbara Gaetano Amato, il vice sindaco Carmelo Palumbo e l'assessore Salvatore Galatá. Il premio è stato assegnato a padre Salvatore Magrì parroco della Chiesa Santa Barbara,

In serata si è, poi, svolta l'ottava che chiude i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. La solenne Messa é stata celebrata da Sua Eccellenza Giuseppe Malandrino Vescovo emerito di Noto. Al termine, il simulacro della Santa è stato portato in Piazza Santa Barbara assieme alle Reliquie per la solenne benedizione.