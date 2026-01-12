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Salvo Santangelo

Salvo Santangelo

Paternò protagonista nel film “90 BPM” con regista e protagonista Salvo Campisano

06 febbraio 2017 23:14

Salinelle mozzafiato

10 gennaio 2016 07:06

Il fuoco piro-musicale saluta la Santa

06 dicembre 2015 08:09

Santa Barbara tra la gente (con lo spettacolo dell'Etna)

05 dicembre 2015 08:34

Santa Barbara, gli scatti suggestivi della Festa

04 dicembre 2015 21:55

"Cittadini, viva Santa Barbara!"

02 dicembre 2015 07:47

Tradizione, liturgia e storia: le foto dell'Addolorata di Paternò

04 aprile 2015 00:38

L'ottava di Santa Barbara ed il premio "Sara Vittorio"

12 dicembre 2014 08:04

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Sett. 6
Sett. 1
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