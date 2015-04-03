95047

Tradizione, liturgia e storia: le foto dell'Addolorata di Paternò

Gli scatti, sempre suggestivi, di Salvo Santangelo

A cura di Salvo Santangelo
04 aprile 2015 00:38
Tradizione, liturgia e storia: le foto dell'Addolorata di Paternò -
Paternò
Cultura
Condividi

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047