LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, SI PARTE DA DOMANI: COME FARE PER REGISTRARSI E PARTECIPARE ALLE ESTRAZIONI

Al via le procedure per la lotteria degli scontrini: da domani, 1 dicembre, sull'apposito sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi per ottenere il 'codice lotteria', un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale, da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021.

La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell'apposito codice nella sezione 'partecipa ora'. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l'estrazione annuale.

Sulla guida pratica alla lotteria pubblicata sul sito ufficiale dell’iniziativa, si evidenzia infatti che per le estrazioni ordinarie (acquisti effettuati anche con contante) sono previsti questi premi:

– un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale

– 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili

•-7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la

cui decorrenza verrà determinata).

L’estrazione “zero contanti”, invece, riservata a chi effettua gli acquisti con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito), prevede premi più elevati e ad essere premiato sarà anche l’esercente, si legge sempre sulla guida pratica.

In particolare, sono previste estrazioni mensili, annuali e – con decorrenza da determinare – anche settimanali, con i seguenti premi:

2 premi per l’estrazione annuale

– un premio da 5 milioni di euro per il consumatore

– un premio da 1 milione di euro per l’esercente.

20 premi per le estrazioni mensili

– 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori

– 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti.

30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire)

– 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori

– 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.