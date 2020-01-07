LOTTERIA ITALIA 2020, IN SICILIA SOLO 8 PREMI DI TERZA CATEGORIA DA 20MILA EURO

E’ stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio, quello da 2,5 milioni, è andat...

E’ stato venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio, quello da 2,5 milioni, è andato invece ad un biglietto venduto a Gonars, paesino da quattromila anime in provincia di Udine. Sul gradino più basso del podio, con una vincita da 1,5 milioni di euro, si piazza Roma, seguita da Lucca con 1 milione di euro, e da Erba, in provincia di Como, con 500 mila euro. Anche quest’anno l’estrazione dei premi di prima categoria è stata fatta in diretta durante il programma “I Soliti Ignori – il ritorno”, condotto da Amadeus. Per Torino, come riportano le agenzie specializzate Agimeg e Agipronews, si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque già “centrato” vincite a sei zeri.

Lo scorso anno è arrivato il premio da un milione di euro, uno dei cinque di prima categoria venduti in città negli ultimi venti anni. Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti quest’anno hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%. La principale novità di questa edizione della Lotteria Italia, che passerà comunque alla storia come la più “povera” in termini di vendita di biglietti (appena 6,7 milioni, mai così in basso negli oltre 60 anni del gioco), è stata l’assegnazione di 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila.

E’ stato il Lazio, come sottolineano ancora le agenzie di settore, la Regione più fortunata. Cinque premi da 100 mila euro ciascuno, riferisce Agipronews, sono finiti nella Capitale (quattro) e a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Bene anche Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno. Due vincite da 100 mila euro sono andate anche in Puglia, precisamente in provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Un premio a testa, infine, per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo (Torino di Sangro, in provincia di Chieti).

Per la Sicilia, invece, bottino magro un po’ come nel 2018. Sono solo 20 i biglietti vincenti e tutti di terza categoria con premi da 20 mila euro ciascuno. la parte del leone la fa Palermo con la sua provincia. Eccoli:

A071348 VENDUTO A PALERMO

F495040 VENDUTO A PALERMO

F464056 VENDUTO A PALERMO

N050334 VENDUTO A PALERMO

B421604 VENDUTO A CINISI IN PROVINCIA DI PALERMO

Q207348 VENDUTO A CEFALU’ IN PROVINCIA DI PALERMO

F152242 VENDUTO A CATANIA

I3328O6 VENDUTO A SPERLINGA IN PROVINCIA DI ENNA