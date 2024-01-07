LOTTERIA ITALIA 2023 ASSEGNA 5 MILIONI A MILANO, 100.000 A CATANIA E 2 PREMI DA 20MILA EURO NEL CATANESE. SCOPRI TUTTI I BIGLIETTI FORTUNATI E I PREMI
Il primo premio della Lotteria Italia 2023 da 5 milioni di euro è andato al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato invece vinto a Campagna, in provincia di Salerno, con il biglietto M382938. Due milioni di euro (terzo premio) sono andati ad Albuzzano, in provincia di Pavia con il tagliando serie I191375. Le altre due vincite da 1,5 e 1 milioni sono andate, rispettivamente, a Roncadelle, in provincia di Brescia con il biglietto C410438 e Montescudo MonteColombo nel riminese con il tagliando serie N454262. La Calabria si consola con tre vincite da 20.000 euro tutte nel cosentino: due biglietti venduti a Castrovillari e uno a Tarsia.
Questi invece 15 i biglietti con i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno
– Serie P192527 venduto a Quartu Sant’Elena (Ca)
– Serie M245885 venduto a Pietrasanta (Lu)
– Serie F131600 venduto a Polesine Zibello (Pr)
– Serie F214883 venduto a Trieste
– Serie D393404 venduto a Caldaro sulla strada del vino (Bz)
– Serie I466701 venduto a Civitella Valdichiana (Ar)
– Serie I257605 venduto a Napoli
– Serie I063968 venduto a Piacenza
– Serie N200785 venduto a Eboli
– Serie L207346 venduto a Ottaviano (Na)
– Serie C071644 venduto a Catania
– Serie M404056 venduto a Roma
– Serie P244070 venduto a Figline e Incisa Valdarno (Fi)
– Serie M462363 venduto a Roma
– Serie L327933 venduto a Sala Consilina (Sa)
Ecco i 190 premi di terza categoria da 20mila euro
Serie A 264449 Castelnuovo Scrivia AL
Serie L 409986 Induno Olona VA
Serie L 023816 Roma RM
Serie A 223260 Bisceglie BT
Serie AA 080693 Online
Serie O 155163 Fiumicino RM
Serie M 312885 Venezia VE
Serie Q 346157 Bergamo BG
Serie N 115614 Roma RM
Serie L 378561 Appiano Gentile CO
Serie D 374254 Pomezia RM
Serie A 088298 Castel Gandolfo RM
Serie L 359611 Avellino AV
Serie N 453132 Civitella Val di Chiana AR
Serie E 022513 Torino TO
Serie Q 345808 Settimo Torinese TO
Serie C 231189 Canicattì AG
Serie N 261872 Torino TO
Serie G 118834 Gubbio PG
Serie O 407067 Alba CN
Serie A 090205 Cerreto Guidi FI
Serie D 273195 Teano CE
Serie E 269867 Torino di Sangro CH
Serie L 312508 Nogarole Rocca VR
Serie F 480687 Lucignano AR
Serie M 213604 Palestrina RM
Serie L 122201 Ciampino RM
Serie O 281753 Polignano a Mare BA
Serie I 481578 Matera MT
Serie E 344888 Putignano BA
Serie O 296728 Bagno a Ripoli FI
Serie M 032604 Acireale CT
Serie F 461944 Campolongo Maggiore VE
Serie D 093491 Ferrara FE
Serie L 472099 Bologna BO
Serie N 192835 Torino TO
Serie F 210841 Viterbo VT
Serie B 497332 Bologna BO
Serie N 218485 Abano Terme PD
Serie G 470029 Anzio RM
Serie M 196146 Salerno SA
Serie M 346643 Anagni FR
Serie N 467822 Casalecchio di Reno BO
Serie AA 162343 Online
Serie I 199602 Roma RM
Serie M 033064 Pisa PI
Serie O 426452 Anagni FR
Serie O 258200 Giulianova TE
Serie G 356543 Milano MI
Serie P 224834 Trento TN
Serie E 439348 Nogaredo TN
Serie P 266680 Massa MS
Serie P 323423 Alfonsine RA
Serie O 153993 Lucignano AR
Serie D 095900 Genazzano RM
Serie I 426626 Cordenons PN
Serie A 342241 Roma RM
Serie D 121287 Genova GE
Serie A 157000 Pratovecchio Stia AR
Serie P 135632 Roma RM
Serie C 388402 Manoppello PE
Serie I 448243 Moncalieri TO
Serie I 460285 Roma RM
Serie M 150927 Monte Sant’Angelo FG
Serie N 255409 Martignacco UD
Serie G 110860 Arcore MB
Serie C 261746 San Vitaliano NA
Serie O 215052 Padova PD
Serie D 490148 Napoli NA
Serie E 119075 Berzo Demo BS
Serie G 316024 Figline e Incisa Valdarno FI
Serie L 321371 Bassano del Grappa VI
Serie L 241266 Roma RM
Serie E 420285 Siracusa SR
Serie M 390868 Savignano sul Rubicone FC
Serie C 435631 Russi RA
Serie L 109718 Camaiore LU
Serie E 395356 Roma RM
Serie P 019785 Corsico MI
Serie B 252747 San Nicola la Strada CE
Serie F 474922 Napoli NA
Serie L 480560 Segrate MI
Serie O 456038 Savona SV
Serie G 267764 Cismon del Grappa VI
Serie O 216677 Milano MI
Serie C 242261 Milano MI
Serie P 435202 San Giorgio del Sannio BN
Serie I 439435 Civitella Val di Chiana AR
Serie L 198328 Messina ME
Serie I 180609 Pagani SA
Serie G 327866 Feltre BL
Serie Q 422641 Andria BT
Serie P 365467 Castrovillari CS
Serie G 146658 Porcia PN
Serie P 435628 Sant’Elpidio a Mare FM
Serie M 322554 Palermo PA
Serie I 181405 Campagnano di Roma RM
Serie G 493623 Milano MI
Serie M 298251 San Ferdinando di Puglia BT
Serie I 370631 Roma RM
Serie P 149679 Milano MI
Serie P 228891 Zogno BG
Serie B 297998 Milano MI
Serie E 181781 Castrovillari CS
Serie I 146437 Bagno a Ripoli FI
Serie N 118937 Torino TO
Serie E 178346 Paternò PZ
Serie O 018542 Roma RM
Serie D 057135 Manfredonia FG
Serie B 195224 Triggiano BA
Serie Q 218297 Genova GE
Serie D 173699 Potenza PZ
Serie A 115822 Veroli FR
Serie Q 325332 Giovinazzo BA
Serie I 248616 Firenze FI
Serie I 484994 San Martino di Lupari PD
Serie O 437137 Cavenago di Brianza MB
Serie M 127968 Roma RM
Serie E 380689 Rionero in Vulture PZ
Serie I 137649 Perugia PG
Serie G 260632 Qualiano NA
Serie G 212679 Orvieto TR
Serie D 054312 Dronero CN
Serie D 370636 Melfi PZ
Serie G 170192 Milano MI
Serie I 226966 Tarsia CS
Serie B 162554 Iseo BS
Serie L 134343 Tremestieri Etneo CT
Serie P 461706 Desenzano del Garda BS
Serie D 264895 Bologna BO
Serie B 438890 Milano MI
Serie E 432953 Cividale del Friuli UD
Serie D 480838 Bologna BO
Serie N 267458 Castrocielo FR
Serie D 090300 San Sperate SU
Serie AA 142091 Online
Serie F 246137 Dello BS
Serie N 273507 Fiorenzuola D’Arda PC
Serie C 413887 Ferno VA
Serie E 433433 Roma RM
Serie A 322564 Cologno Monzese MI
Serie I 278021 Genova GE
Serie C 342387 Zola Pedrosa BO
Serie I 010136 Genova GE
Serie E 433637 Bolsena VT
Serie N 330003 Ortona CH
Serie A 267874 Fiè allo Sciliar BZ
Serie M 359207 Genova GE
Serie N 173560 Cava de’ Tirreni SA
Serie Q 119149 Roma RM
Serie N 164588 Anagni FR
Serie C 442499 Susa TO
Serie L 005969 Roma RM
Serie AA 244758 Online
Serie C 162441 Prato PO
Serie A 234095 Vallata AV
Serie A 376576 Morciano di Romagna RN
Serie Q 276978 Carpi MO
Serie AA 388847 Online
Serie E 340357 Latina LT
Serie A 087530 Nogarole Rocca VR
Serie C 387081 Venezia VE
Serie L 309219 Lucca LU
Serie P 322754 Cicagna GE
Serie F 482517 Napoli NA
Serie F 086387 Roma RM
Serie L 265551 Pietrasanta LU
Serie N 286891 Bagno a Ripoli FI
Serie Q 105997 Milano MI
Serie L 103271 Roma RM
Serie E 179343 Nizza di Sicilia ME
Serie G 432683 Pero MI
Serie M 151763 Venezia VE
Serie F 303325 Soave VR
Serie B 309933 Faenza RA
Serie I 333812 Santa Maria Capua Vetere CE
Serie A 442210 Napoli NA
Serie I 315503 San Miniato PI
Serie I 487038 Castellammare di Stabia NA
Serie G 243933 Bardonecchia TO
Serie E 151182 Olbia SS
Serie I 189839 Bivona AG
Serie P 259831 Bergamo BG
Serie E 193423 Scillato PA
Serie I 288394 Bologna BO
Serie E 123240 Roma RM
Serie E 238958 San Giovanni Valdarno AR
Serie E 133245 Margherita di Savoia BT
Serie F 264882 Modugno BA
Serie C 228746 Cisterna di Latina LT