LOTTERIA ITALIA 2023 ASSEGNA 5 MILIONI A MILANO, 100.000 A CATANIA E 2 PREMI DA 20MILA EURO NEL CATANESE. SCOPRI TUTTI I BIGLIETTI FORTUNATI E I PREMI

Il primo premio della Lotteria Italia 2023 da 5 milioni di euro è andato al biglietto Serie F 306831 venduto a Milano. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato invece vinto a Campagna, in provincia di Salerno, con il biglietto M382938. Due milioni di euro (terzo premio) sono andati ad Albuzzano, in provincia di Pavia con il tagliando serie I191375. Le altre due vincite da 1,5 e 1 milioni sono andate, rispettivamente, a Roncadelle, in provincia di Brescia con il biglietto C410438 e Montescudo MonteColombo nel riminese con il tagliando serie N454262. La Calabria si consola con tre vincite da 20.000 euro tutte nel cosentino: due biglietti venduti a Castrovillari e uno a Tarsia.

Questi invece 15 i biglietti con i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno

– Serie P192527 venduto a Quartu Sant’Elena (Ca)

– Serie M245885 venduto a Pietrasanta (Lu)

– Serie F131600 venduto a Polesine Zibello (Pr)

– Serie F214883 venduto a Trieste

– Serie D393404 venduto a Caldaro sulla strada del vino (Bz)

– Serie I466701 venduto a Civitella Valdichiana (Ar)

– Serie I257605 venduto a Napoli

– Serie I063968 venduto a Piacenza

– Serie N200785 venduto a Eboli

– Serie L207346 venduto a Ottaviano (Na)

– Serie C071644 venduto a Catania

– Serie M404056 venduto a Roma

– Serie P244070 venduto a Figline e Incisa Valdarno (Fi)

– Serie M462363 venduto a Roma

– Serie L327933 venduto a Sala Consilina (Sa)

Ecco i 190 premi di terza categoria da 20mila euro

Serie A 264449 Castelnuovo Scrivia AL

Serie L 409986 Induno Olona VA

Serie L 023816 Roma RM

Serie A 223260 Bisceglie BT

Serie AA 080693 Online

Serie O 155163 Fiumicino RM

Serie M 312885 Venezia VE

Serie Q 346157 Bergamo BG

Serie N 115614 Roma RM

Serie L 378561 Appiano Gentile CO

Serie D 374254 Pomezia RM

Serie A 088298 Castel Gandolfo RM

Serie L 359611 Avellino AV

Serie N 453132 Civitella Val di Chiana AR

Serie E 022513 Torino TO

Serie Q 345808 Settimo Torinese TO

Serie C 231189 Canicattì AG

Serie N 261872 Torino TO

Serie G 118834 Gubbio PG

Serie O 407067 Alba CN

Serie A 090205 Cerreto Guidi FI

Serie D 273195 Teano CE

Serie E 269867 Torino di Sangro CH

Serie L 312508 Nogarole Rocca VR

Serie F 480687 Lucignano AR

Serie M 213604 Palestrina RM

Serie L 122201 Ciampino RM

Serie O 281753 Polignano a Mare BA

Serie I 481578 Matera MT

Serie E 344888 Putignano BA

Serie O 296728 Bagno a Ripoli FI

Serie M 032604 Acireale CT

Serie F 461944 Campolongo Maggiore VE

Serie D 093491 Ferrara FE

Serie L 472099 Bologna BO

Serie N 192835 Torino TO

Serie F 210841 Viterbo VT

Serie B 497332 Bologna BO

Serie N 218485 Abano Terme PD

Serie G 470029 Anzio RM

Serie M 196146 Salerno SA

Serie M 346643 Anagni FR

Serie N 467822 Casalecchio di Reno BO

Serie AA 162343 Online

Serie I 199602 Roma RM

Serie M 033064 Pisa PI

Serie O 426452 Anagni FR

Serie O 258200 Giulianova TE

Serie G 356543 Milano MI

Serie P 224834 Trento TN

Serie E 439348 Nogaredo TN

Serie P 266680 Massa MS

Serie P 323423 Alfonsine RA

Serie O 153993 Lucignano AR

Serie D 095900 Genazzano RM

Serie I 426626 Cordenons PN

Serie A 342241 Roma RM

Serie D 121287 Genova GE

Serie A 157000 Pratovecchio Stia AR

Serie P 135632 Roma RM

Serie C 388402 Manoppello PE

Serie I 448243 Moncalieri TO

Serie I 460285 Roma RM

Serie M 150927 Monte Sant’Angelo FG

Serie N 255409 Martignacco UD

Serie G 110860 Arcore MB

Serie C 261746 San Vitaliano NA

Serie O 215052 Padova PD

Serie D 490148 Napoli NA

Serie E 119075 Berzo Demo BS

Serie G 316024 Figline e Incisa Valdarno FI

Serie L 321371 Bassano del Grappa VI

Serie L 241266 Roma RM

Serie E 420285 Siracusa SR

Serie M 390868 Savignano sul Rubicone FC

Serie C 435631 Russi RA

Serie L 109718 Camaiore LU

Serie E 395356 Roma RM

Serie P 019785 Corsico MI

Serie B 252747 San Nicola la Strada CE

Serie F 474922 Napoli NA

Serie L 480560 Segrate MI

Serie O 456038 Savona SV

Serie G 267764 Cismon del Grappa VI

Serie O 216677 Milano MI

Serie C 242261 Milano MI

Serie P 435202 San Giorgio del Sannio BN

Serie I 439435 Civitella Val di Chiana AR

Serie L 198328 Messina ME

Serie I 180609 Pagani SA

Serie G 327866 Feltre BL

Serie Q 422641 Andria BT

Serie P 365467 Castrovillari CS

Serie G 146658 Porcia PN

Serie P 435628 Sant’Elpidio a Mare FM

Serie M 322554 Palermo PA

Serie I 181405 Campagnano di Roma RM

Serie G 493623 Milano MI

Serie M 298251 San Ferdinando di Puglia BT

Serie I 370631 Roma RM

Serie P 149679 Milano MI

Serie P 228891 Zogno BG

Serie B 297998 Milano MI

Serie E 181781 Castrovillari CS

Serie I 146437 Bagno a Ripoli FI

Serie N 118937 Torino TO

Serie E 178346 Paternò PZ

Serie O 018542 Roma RM

Serie D 057135 Manfredonia FG

Serie B 195224 Triggiano BA

Serie Q 218297 Genova GE

Serie D 173699 Potenza PZ

Serie A 115822 Veroli FR

Serie Q 325332 Giovinazzo BA

Serie I 248616 Firenze FI

Serie I 484994 San Martino di Lupari PD

Serie O 437137 Cavenago di Brianza MB

Serie M 127968 Roma RM

Serie E 380689 Rionero in Vulture PZ

Serie I 137649 Perugia PG

Serie G 260632 Qualiano NA

Serie G 212679 Orvieto TR

Serie D 054312 Dronero CN

Serie D 370636 Melfi PZ

Serie G 170192 Milano MI

Serie I 226966 Tarsia CS

Serie B 162554 Iseo BS

Serie L 134343 Tremestieri Etneo CT

Serie P 461706 Desenzano del Garda BS

Serie D 264895 Bologna BO

Serie B 438890 Milano MI

Serie E 432953 Cividale del Friuli UD

Serie D 480838 Bologna BO

Serie N 267458 Castrocielo FR

Serie D 090300 San Sperate SU

Serie AA 142091 Online

Serie F 246137 Dello BS

Serie N 273507 Fiorenzuola D’Arda PC

Serie C 413887 Ferno VA

Serie E 433433 Roma RM

Serie A 322564 Cologno Monzese MI

Serie I 278021 Genova GE

Serie C 342387 Zola Pedrosa BO

Serie I 010136 Genova GE

Serie E 433637 Bolsena VT

Serie N 330003 Ortona CH

Serie A 267874 Fiè allo Sciliar BZ

Serie M 359207 Genova GE

Serie N 173560 Cava de’ Tirreni SA

Serie Q 119149 Roma RM

Serie N 164588 Anagni FR

Serie C 442499 Susa TO

Serie L 005969 Roma RM

Serie AA 244758 Online

Serie C 162441 Prato PO

Serie A 234095 Vallata AV

Serie A 376576 Morciano di Romagna RN

Serie Q 276978 Carpi MO

Serie AA 388847 Online

Serie E 340357 Latina LT

Serie A 087530 Nogarole Rocca VR

Serie C 387081 Venezia VE

Serie L 309219 Lucca LU

Serie P 322754 Cicagna GE

Serie F 482517 Napoli NA

Serie F 086387 Roma RM

Serie L 265551 Pietrasanta LU

Serie N 286891 Bagno a Ripoli FI

Serie Q 105997 Milano MI

Serie L 103271 Roma RM

Serie E 179343 Nizza di Sicilia ME

Serie G 432683 Pero MI

Serie M 151763 Venezia VE

Serie F 303325 Soave VR

Serie B 309933 Faenza RA

Serie I 333812 Santa Maria Capua Vetere CE

Serie A 442210 Napoli NA

Serie I 315503 San Miniato PI

Serie I 487038 Castellammare di Stabia NA

Serie G 243933 Bardonecchia TO

Serie E 151182 Olbia SS

Serie I 189839 Bivona AG

Serie P 259831 Bergamo BG

Serie E 193423 Scillato PA

Serie I 288394 Bologna BO

Serie E 123240 Roma RM

Serie E 238958 San Giovanni Valdarno AR

Serie E 133245 Margherita di Savoia BT

Serie F 264882 Modugno BA

Serie C 228746 Cisterna di Latina LT