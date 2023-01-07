LOTTERIA ITALIA 2023, VENDUTO A BELPASSO UN BIGLIETTO VINCENTE DI TERZA CATEGORIA. TUTTI I PREMI
Nessuna vincita da capogiro nel nostro comprensorio, ma un premio di terza categoria.La dea bendata quest’anno non è prodiga, ma si può comunque accontentare di un premo di terza categoria, venduto...
Nessuna vincita da capogiro nel nostro comprensorio, ma un premio di terza categoria.
La dea bendata quest’anno non è prodiga, ma si può comunque accontentare di un premo di terza categoria, venduto a Belpasso
Il biglietto fortunato della Lotteria Italia venduto è B 477811 e vale 20mila euro per il possessore
TUTTI I PREMI
Primo premio da 5 milioni di euro: Serie D 271862 venduto a Bologna
Secondo premio da 2,5 milioni di euro: Serie L 486158 venduto a Roma
Terzo premio da 2 milioni di euro: Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).
Quarto premio da 1,5 milioni di euro: Serie E 004737 venduto a Roma
Quinto premio da 1 milione di euro: Serie L 492408 venduto a Parma
SECONDA CATEGORIA (vincita €. 50.000)
D 367432 PALERMO PA
F 328148 MONTE SAN SAVINO AR
P 005315 TORTORETO TE
A 265781 PARMA PR
O 309242 MEDESANO PR
B 197669 BENEVENTO BN
D 229592 JESI AN
C 442658 CAORLE VE
D 357293 FROSINONE FR
D 054762 VALLATA AV
TERZA CATEGORIA (vincita €. 20.000)
N 248948 ADELFIA BA
G 428609 TRAMATZA OR
L 239949 GENOVA GE
M 071998 TORINO TO
M 020789 SANTA MARIA A MONTE PI
E 376930 ROMA RM
P 227803 MILAZZO ME
P 261983 ROMA RM
G 139216 VILLARICCA NA
A 413194 NAPOLI NA
M 467347 MATERA MT
A 327885 CAMPOFILONE FM
B 212327 CALTANISSETTA CL
L 263700 CAVA DE TIRRENI SA
C 493527 LECCE LE
C 350541 POLICORO MT
P 448859 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
G 426083 FABRO TR
F 410717 TERMOLI CB
I 401030 MILANO MI
A 271632 LANDRIANO PV
D 278328 ROMA RM
M 052359 NAPOLI NA
B 206548 SPOLTORE PE
M 302311 BAGNO A RIPOLI FI
I 208741 BARBERINO TAVARNELLE FI
O 232675 ROMA RM
C 134728 QUARTU SANT ELENA CA
I 058825 MODENA MO
P 342263 MODENA MO
AA 114024 ONLINE -
C 209304 LA SPEZIA SP
A 483858 RENDE CS
O 436522 GENOVA GE
I 299655 FIORENZUOLA D'ARDA PC
L 428798 GALLICANO NEL LAZIO RM
F 251124 SARNO SA
B 441064 BUSNAGO MB
F 114640 CASCIA PG
L 329059 PORTO SAN GIORGIO FM
B 136392 NAPOLI NA
A 161645 PALERMO PA
D 486952 TORINO
F 238205 BARI BA
N 486362 ROMA RM
E 478219 AVERSA CE
D 322917 VADENA BZ
F 178015 SAN PIETRO IN CASALE BO
I 423557 SAN GIOVANNI SUERGIU SU
A 348171 TORINO TO
B 031958 FILETTINO FR
C 101006 CIVITANOVA MARCHE MC
L 206317 CRESCENTINO VC
F 077244 MODENA MO
D 461676 SALERNO SA
D 391696 PIOMBINO LI
G 280803 PESCARA PE
O 270272 REZZATO BS
M 119933 CASCIA PG
O 434313 CORNUDA TV
N 172892 VADENA BZ
G 182995 BOLOGNA BO
E 276335 MILANO MI
F 170857 GRUMENTO NOVA PZ
A 314392 LEINI TO
C 143244 BOSCOREALE NA
I 397261 BARI BA
B 248735 BONDENO FE
A 413538 VEDUGGIO CON COLZANO MB
M 046107 ROMA RM
P 355508 NAPOLI NA
F 411632 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI
L 406216 CASALECCHIO DI RENO BO
B 093466 ROMA RM
N 237533 AZZANO DECIMO PN
F 430551 CASALECCHIO DI RENO BO
F 024103 SAN NICOLA LA STRADA CE
F 460364 SIENA SI
I 218682 FABRO TR
A 437761 PADOVA PD
M 176531 CASTELLO DI ANNONE AT
E 125358 ALBISOLA SUPERIORE SV
E 443498 CASAVATORE NA
N 390030 QUATTORDIO AL
M 388785 FERRARA FE
C 253458 SANREMO IM
I 484532 CONEGLIANO TV
B 257495 ACI CASTELLO CT
A 149622 ROMA RM
I 392138 CARBONERA TV
L 194003 TORINO TO
A 283098 SANT’ANASTASIA NA
C 040265 MATRICE CB
L 360177 TORRE DEL GRECO NA
O 433285 COLLEGNO TO
L 350393 FLUMERI AV
I 472798 ABANO TERME PD
F 330737 COMO CO
I 015045 ROMA RM
C 336188 AOSTA AO
AA 429693 ONLINE -
C 151615 SCIACCA AG
F 232947 ROMA RM
F 312834 ROMA RM
C 462741 VICENZA VI
M 201323 CERIGNOLA FG
F 300027 TORINO TO
M 439734 BELLIZZI SA
A 159893 VENEZIA VE
A 422514 SPOLTORE PE
P 306533 PALERMO PA
I 141669 MILANO MI
B 424424 CATANIA CT
A 215197 DESENZANO DEL GARDA BZ
A 204593 FUCECCHIO FI
D 477661 PEDARA CT
A 450617 CIAMPINO RM
B 374299 ROMA RM
O 117800 MELITO DI NAPOLI NA
A 210316 MILANO MI
G 393980 FOGGIA FG
G 207883 TEANO CE
P 426835 TORINO TO
E 333517 MILANO MI
E 026535 COLLI AL METAURO PU
L 105105 SERIATE BG
B 192820 MERANO BZ
D 211111 FERRARA FE
I 482364 CIVITELLA D'AGLIANO VT
L 304328 TORINO TO
G 479411 VEZZANO LIGURE SP
G 161227 PALERMO PA
I 029815 SILVI TE
L 183710 VENEZIA VE
N 014869 ROMA RM
E 249760 NOGAREDO TN
M 466312 NAPOLI NA
AA 213280 ONLINE -
L 467289 CASTROCIELO FR
L 059245 ROMA RM
C 315556 MONTE SANT ANGELO FG
B 282177 CASAL DI PRINCIPE CE
C 450237 FIORENZUOLA D'ARDA PC
B 354688 NETTUNO RM
O 121511 SAN MAURO TORINESE TO
L 175858 MILANO MI
P 162975 CASTELLAZZO BORMIDA AL
N 313402 CORNATE D’ADDA MB
E 280622 TELESE TERME BN
N 333184 ROMA RM
E 408033 PIACENZA PC
E 060073 MILANO MI
G 076760 ROMA RM
P 313934 AUSONIA FR
G 404621 TOLFA RM
O 498768 FIUMICINO RM
O 357958 ROMA RM
F 460065 CORMANO MI
B 437612 MAGLIANO SABINA RI
F 189630 SAVONA SV
B 477811 BELPASSO CT
N 254585 MILANO MI
B 059855 ROMA RM
N 341800 ROMA RM
P 131961 LUCIGNANO AR
M 319035 FABRO TR
I 130356 BAGNOLO IN PIANO RE
D 013053 ROMA RM
P 279957 BARI BA
I 372923 COLLESALVETTI LI
L 227625 CAMPI BISENZIO FI
F 105247 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME
O 366701 NAPOLI NA
L 366693 ROMA RM
C 024415 PERUGIA PG
A 479042 NAPOLI NA
D 104403 SORRENTO NA
I 031353 CORLETO PERTICARA PZ
F 235921 SAN ZENONE AL LAMBRO MI
L 243169 SAN MANGO PIEMONTE SA