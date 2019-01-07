LOTTERIA ITALIA, LA FORTUNA BACIA PATERNO': VENDUTO UN TAGLIANDO VINCENTE DA 25MILA

Anche a Paternò si fa festa dopo l'estrazione dei premi della Lotteria Italia.E' stato venduto un biglietto vincente di "seconda categoria" per così dire, ma che comunque farà la felicità del vincit...

E' stato venduto un biglietto vincente di "seconda categoria" per così dire, ma che comunque farà la felicità del vincitore.

Uno dei 150 tagliandi che assegnano il premio di 25mila euro è stato venduto proprio a Paternò: L045270 è il numero abbinato

Il vincitore, come ricordano le agenzia specializzate Agipronews e Agimeg, avrà ora 180 giorni per riscuotere i premi, per evitare clamorose dimenticanze come quella del 2009 quando non venne ritirato addirittura il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma e messo poi in palio l'anno successivo. Dal 2002 non sono stati riscossi premi per oltre 27,2 milioni di euro.







La Sicilia si consola complessivamente con 11 premi: 5 da 50mila euro e 6 da 25mila euro.

I 5 da 50 mila euro: venduti a Messina (D 086101), Siracusa (G 173049), Giarre (F 420147), Castelvetrano (P 472937) e Trapani (Q 121038).

1 6 da 25 mial euro: Venduti a Palermo (N 050606), a Cinisi (G291041), a Campofelice di Roccella (E 011547), nel comune messinese di Villafranca Tirrena (I 454688), nel Trapanese a Castelvetrano (F 442404); a Paternò (L 045270).

I primi tre super-premi della Lotteria Italia 2018-2019 fanno felici dei fortunati vincitori tra Salerno e Napoli. Il biglietto da 5 milioni di euro, infatti, è stato venduto a Sala Consilina, nel Salernitano, mentre il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni arrivano rispettivamente da Napoli e Pompei. La cinquina dei biglietti vincenti di prima categoria vene completata da quello venduto a Torino, che vale un milione di euro, e a Fabro, in provincia di Terni, che ne vale 500 mila.