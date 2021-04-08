LOTTERIA SCONTRINI, SECONDA ESTRAZIONE: ECCO I BIGLIETTI VINCENTI

Estratti i 10 biglietti vincenti della Lotteria degli Scontrini dell'8 parile. Fanno riferimento agli acquisti di marzo e i premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore, che saranno co...

Estratti i 10 biglietti vincenti della Lotteria degli Scontrini dell'8 parile. Fanno riferimento agli acquisti di marzo e i premi hanno un valore da 100 mila euro per ciascun vincitore, che saranno contattati tramite Pec o raccomandata e avranno a disposizione 90 giorni per riscuotere il premio. I codici sono stati indicati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli sul proprio profilo Twitter,

I biglietti vincenti

18/03/2021 06665-0115 53SNS3033430 04010004 72,79€

28/02/2021 0683-0041 3BIWB000806 63,16€

12/03/2021 0656-0208 96MKR003063 55,96€

11/03/2021 0923-0181 53SNS300163 00140007 34,04€

17/03/2021 0580-0038 88I24007850 45,4€

27/03/2021 0904-0037 53SNS300829 11370024 11,67

29/03/2021 0849-0077 99SEA002682 20280001 10,66€

05/03/2021 0688-0218 72 MU1048224 66,38€

21/03/2021 0662-0031 99MEY039329 69,13€

06/03/2021 0026-0142 3BSDP001989 79110003 130,25€

Tra gli scontrini estratti, ce n'è uno elaborato nel mese di febbraio. Esattamente come abbiamo sempre comunicato, farà sempre fede la data di inserimento da parte dell'esercente nel sistema lotteria perché lo scontrino possa partecipare all'estrazione successiva. Significa che questa è avvenuta nel mese di marzo.

Ecco la comunicazione ufficiale di Agenzia Dogane e Monopoli-ADM:

"Come previsto dall'articolo 2 comma 5 del Regolamento della Lotteria degli scontrini, "Partecipano all’estrazione mensile, previo positivo esito delle verifiche di cui agli articoli successivi, tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione, come da calendario di cui all’articolo 7, comma 2.

Infatti non è la data di acquisto del bene o del servizio a determinare in quale estrazione parteciperà quel corrispettivo ma la data di trasmissione dello scontrino da parte dell'esercente al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se così non fosse gli acquisti prodotti, ad esempio, proprio in concomitanza dell'ultimo periodo del mese, ancora non trasmessi, non parteciperebbero né all'estrazione precedente né a quella successiva.

Infatti l'art. 12-quinquies del D.L. 30/04/2019, n. 34 . apporta una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare il D.L. crescita statuisce che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione."