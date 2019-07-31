LOTTI DI ANTINFIAMMATORIO BRUFEN RITIRATI DAL COMMERCIO
Ritirati dalle farmacie alcuni lotti del farmaco antinfiammatore.L’ Aifa - Agenzia italiana del farmaco - ha disposto il ritiro di 20 lotti del medicinale BRUFEN*30CPR RIV 600MG – AIC 044661015 della...
L’ Aifa - Agenzia italiana del farmaco - ha disposto il ritiro di 20 lotti del medicinale BRUFEN*30CPR RIV 600MG – AIC 044661015 della ditta Farmed Srl. BRUFEN serve per la terapia e cura del dolore di qualsiasi origine.
Il provvedimento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione della ditta Farmed concernente errori di stampa presenti nel foglietto illustrativo.
Ecco i lotti del farmaco incriminati e ritirati:
Lt74258PC con scadenza 31-01-2020,
Lt77901PC con scadenza 30-04-2020,
Lt77881PC con scadenza 30-04-2020,
Lt78113PC con scadenza 31-05-2020,
Lt74281PC con scadenza 31-01-2020,
Lt79173PC con scadenza 30-06-2020,
Lt86324PC con scadenza 31-01-2021,
Lt86342PC con scadenza 31-01-2021,
Lt86360PC con scadenza 31-01-2021,
Lt87465PC con scadenza 28-02-2021,
Lt83847PC con scadenza 31-10-2020,
Lt83886PC con scadenza 31-10-2020,
Lt83888PC con scadenza 31-10-2020,
Lt83899PC con scadenza 31-10-2020,
Lt82607PC con scadenza 30-09-2020,
Lt79177PC con scadenza 30-06-2020,
Lt81495PC con scadenza 31-08-2020,
Lt82655PC con scadenza 30-09-2020,
Lt82667PC con scadenza 30-09-2020
Lt82591PC con scadenza 30-09-2020.
La ditta Farmed Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.