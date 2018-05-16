Lotto, a Caltagirone una vincita da 147 mila euro
Giornata memorabile a Caltagirone, in provincia di Catania, dove è andata la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto: le estrazioni di martedì 15 maggio hanno premiato un fortunato giocatore con più di 127mila euro (per la precisione 127.375), il sesto premio più alto da inizio 2018.
Quattro i numeri scelti dall’autore della giocata, tutti sulla ruota di Bari (11 33 48 90) e puntati sulle sorti di ambo, terno e quaterna.
Al secondo posto i quasi 37mila euro finiti ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, anche in questo caso grazie a quattro numeri (2 9 14 34 su tutte le ruote).
Al terzo posto la giocata convalidata a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo: altri quattro numeri (4 50 59 62 sempre su tutte le ruote) che hanno regalato 25mila euro.
LL/Agipro