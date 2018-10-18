LOTTO DI TONNO MAREBLU RITIRATO PER PROBLEMI ALLA CONFEZIONE - I LOTTI
Sono state ritirate dai supermercati italiani alcune scatole di tonno “Mareblu” in olio di oliva per un possibile difetto nel packaging. A dare l’allarme il ministero della Salute.
Nello specifico, si tratta
- Confezione da 6 scatolette dal peso di 80 grammi, con scadenza 5 gennaio 2023.
- Confezione da 12 scatolette dal peso di 80 grammi, con scadenza 5 gennaio 2023.
“A scopo precauzionale, per potenziale problema di produzione legato all’integrità delle lattine del prodotto che potrebbe compromettere la qualità del prodotto”. “Non consumare- chiede il dicastero della Salute- e restituire il prodotto presso il punto vendita di acquisto.
Per eventuali informazioni contattare il numero verde 800456500″.