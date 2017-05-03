LOTTO VALERIANA RITIRATO DA FARMACIE

In relazione all'errore di confezionamento del sonnifero Arkocapsule Valeriana, l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo cautelativo, del lotto n. F05005A scad. 5/2018 dell...

In relazione all'errore di confezionamento del sonnifero Arkocapsule Valeriana, l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro, a scopo cautelativo, del lotto n. F05005A scad. 5/2018 della specialità medicinale Arkocapsule Valeriana *50CPS270 – AIC 034239018 della Società Arkofarm. Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, a seguito della segnalazione pervenuta dalla ditta concernente la presenza di flacone di Griffonia in una confezione della suddetta specialità. La Arkocapsule Valeriana è un medicinale a base di piante, utilizzato per il temporaneo trattamento sintomatico di forme lievi di stress e tensione nervosa e per favorire un sonno naturale. Mentre la Griffonia, caratteristica della medicina popolare africana, è utilizzata contro diversi disturbi psicoemotivi.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare l’avvenuto ritiro e, in caso di mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro del lotto del medicinale.