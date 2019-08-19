LUCA PARMITANO E L’OMAGGIO ALLA SUA SICILIA

“Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia.A homage to my island, and to my friends in Sicily. il post di pochi minuti fa dell’astronauta siciliano e colonnello pilota del...

“Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia.

A homage to my island, and to my friends in Sicily.#MissionBeyond“.

E’ il post di pochi minuti fa dell’astronauta siciliano e colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano, che si trova dallo scorso 21 Luglio per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Orbitante.

Nella seconda parte della missione Parmitano sarà al comando, il primo italiano e il terzo europeo ad avere questo ruolo. AstroLuca dovrà inoltre affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare l’uomo ai lunghi viaggi verso Luna e Marte.



FOTO ESA/NASA