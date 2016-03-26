Luciana sta facendo rientro a casa

Il padre l’ha ritrovata a Paternò

95047.it Altra vicenda a lieto fine (dopo quella dell’architetto paternese ritornato a casa): Luciana la 22enne di Brindisi che si era allontanata da casa circa due settimana e fa, si è rincontrata col padre che l’ha raggiunta a Paternò dove si trovava da alcuni giorni. La ragazza aveva fatto perdere ogni traccia di sé ed era stato costretto a sporgere denuncia.

Diverse, le segnalazioni dei paternesi dopo l’articolo pubblicato da 95047.it. “Grazie infinite a tutti voi, senza i quali sarebbe stato davvero più difficile raggiungerla”, ci dice Alessandro Ricchiuto, papà di Luciana -: è bello avere ritrovato mia figlia che sta bene”.