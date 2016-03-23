L’ultima beffa per gli agricoltori: la bolletta della spazzatura per i depositi in campagna

Importi non indifferenti da almeno 200 euro

95047.it Gli importi delle bollette superano, il più delle volte, abbondantemente anche i 200 euro. Parliamo della cosiddetta fascia C2: lettera e cifra che identificano non la prima casa, nemmeno la seconda ma neppure - per dire - un attico. Si tratta, invece, dei depositi agricoli: i casotti di campagna per i quali in questi giorni vengono recapitate dalla Simeto-Ambiente a casa dei proprietari le bollette della spazzatura. Una botta pesante, come detto, da almeno 200 euro. Per cosa? Avete capito bene: per i piccoli casolari che fanno da deposito.

“Tante persone stanno lamentando una situazione incresciosa - ci dice il consigliere Ezio Messina -: anche in Cgil molte persone stanno segnalando una vicenda che vogliamo approfondire. Una situazione inaccettabile”. Nel frattempo, però, le bollette continuano ad arrivare. Più bollette per tutti.