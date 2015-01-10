L'ultima idiozia: appiccato il fuoco ad una palma lungo viale Don Orione

Già nei mesi scorsi erano state bruciate due palme alla villa Moncada (Nella foto, le fiamme ben visibili dalla strada)

95047.it Era già accaduto qualche mese fa quando venne appiccato il fuoco ad un paio di alberi di palme alla villa comunale Moncada. E' successo di nuovo, questo pomeriggio, ma questa volta in viale Don Orione: proprio a due passi dal palazzo municipale. Il fuoco è stato appiccato ad una palma che si trova nel terreno sottostante alla strada con le fiamme che hanno rischiato di lambire l'autoparco dove sono parcheggiati i mezzi comunali e che si trova proprio accanto al terreno dov'è scoppiato l'incendio.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha sedato le fiamme: con loro anche una pattuglia della polizia municipale. Quello che rimane dell'arbusto è pochissimo: incenerito per mano dei vandali.