L’ultimo gesto di suor Nadir, Luigi Renna: “Ha donato la vita agli altri”. Domani i funerali

Sarà celebrato domani a San Giovanni la Punta l’ultimo saluto alla religiosa morta a Vaccarizzo nel tentativo di salvare le altre suore

Profondo dolore nella Chiesa catanese per la morte di suor Nadir Santos da Silva, la religiosa carmelitana di 45 anni annegata lunedì mattina nel tratto di mare di Vaccarizzo, nella zona sud di Catania, dopo aver tentato di soccorrere alcune consorelle in difficoltà tra le onde.

A ricordarla con parole cariche di commozione è stato l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna: “La morte di suor Nadir ci addolora profondamente. In questo momento di grande tristezza, la Chiesa di Catania si stringe attorno alla comunità delle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene”.

La tragedia si è consumata nei pressi del Villaggio Delfino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, suor Nadir si trovava insieme ad altre tre consorelle mentre passeggiavano in acqua, non lontano dalla riva. Un improvviso avvallamento della sabbia avrebbe fatto perdere l’equilibrio alle religiose, finite in difficoltà tra le onde.

Suor Nadir avrebbe cercato immediatamente di aiutare le altre sorelle, riuscendo a favorire il loro salvataggio. Le tre consorelle sono infatti riuscite a raggiungere la battigia, mentre la 45enne avrebbe perso i sensi dopo aver ingerito molta acqua, annegando poco dopo.

“Il gesto compiuto da suor Nadir nel tentativo di aiutare le consorelle in difficoltà parla da sé e racconta una vita vissuta nel dono e nel servizio”, ha aggiunto mons. Renna. “Affidiamo questa nostra sorella alla misericordia del Signore, con gratitudine per la testimonianza di fede e di carità che lascia alla nostra comunità”.

Suor Nadir apparteneva alla congregazione delle Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo e prestava servizio nella comunità di San Giovanni la Punta, dove la notizia della sua morte ha sconvolto fedeli, sacerdoti e parrocchiani. La diocesi di Catania la indicava come superiora della comunità del monastero San Giuseppe al Carmine.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella Chiesa Madre di San Giovanni La Punta. A presiedere la celebrazione sarà ancora una volta l’arcivescovo Luigi Renna.

“Resta il racconto di un gesto compiuto in pochi istanti, senza esitazione, davanti al pericolo degli altri. Una morte arrivata dentro un tentativo di salvezza, nel rumore del mare e nel silenzio improvviso di una comunità rimasta senza una delle sue sorelle”, ha scritto la diocesi di Catania.