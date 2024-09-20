L'ULTIMO SALUTO A TOTÒ SCHILLACI, OGGI I FUNERALI IN CATTEDRALE A PALERMO

I funerali di Totò Schillaci saranno celebrati questa mattina (venerdì 20 settembre) alle 11.30 nella Cattedrale di Palermo. L'omelia sarà celebrata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Sono attesi div...

I funerali di Totò Schillaci saranno celebrati questa mattina (venerdì 20 settembre) alle 11.30 nella Cattedrale di Palermo.

L'omelia sarà celebrata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Sono attesi diversi rappresentanti delle istituzioni, ma anche cittadini e tifosi che nelle ultime ore non hanno smesso di volere rendere omaggio all’eroe di Italia ‘90.

Anche ieri è stata tantissima la presenza dei palermitani alla camera ardente allestita al Barbera, che è rimasta aperta fino alle 22.00 , per rendere omaggio all’ex bomber di Juventus e Inter.

Intanto ieri mattina hanno deciso di parlare anche la moglie e il figlio di Totò Schillaci. “Siamo felici di questo amore che l’Italia e Palermo sta dando a Totò, lui se lo meritava, ha fatto veramente tanto – afferma Barbara Lombardo, sposata in seconde nozze -. Se ci aspettavamo tutta questa gente? Sì, ci fermavano per le strade di Palermo, l’affetto l’abbiamo sempre sentito, anche all’ospedale da parte dei medici che hanno fatto tutto il possibile e oggi sono venuti qui per dargli l’ultimo saluto”.

Anche uno dei tre figli di Totò, Mattia, ha voluto parlare dell’eredità lasciata dal padre. “Purtroppo la mancanza di papà si sentirà – dice -, ci fa piacere che la gente venga qui a salutare e confortarci in questo momento terribile. Era una persona umile, per noi sarà sempre un punto di riferimento.

Non era solamente un padre, era uno dei miei amici. Porterò tanti insegnamenti e ricordi di quando ero piccolo, mi ha insegnato a lottare sempre, a riuscire con le mie forze a superare gli ostacoli, anche se non con le parole, lo faceva con i suoi gesti.

Lui ha fatto sempre così. Le Notti Magiche? Per papà e per l’Italia è stato uno dei periodi più belli a livello calcistico”.