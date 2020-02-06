LUNEDI 10 FEBBRAIO, ALLA FIERA DI MILANO LA PRESENTAZIONE DEL GIRO DI SICILIA 2020

Si alzerà a Milano il sipario dell’edizione 2020 del Giro di Sicilia. La presentazione della gara ciclistica avrà come location il padiglione della Regione Sicilia, posto all’interno di Fiera Milano R...

Si alzerà a Milano il sipario dell’edizione 2020 del Giro di Sicilia. La presentazione della gara ciclistica avrà come location il padiglione della Regione Sicilia, posto all’interno di Fiera Milano Rho, per la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 9 all’11 febbraio.

La conferenza di presentazione del Giro di Sicilia è fissata per lunedì 10 febbraio alle ore 10,30, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, del direttore generale di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni.

Molta curiosità per conoscere nel dettaglio lo svolgimento della quattro tappe in programma: dall’1 al 4 aprile.

Lo scorso anno la corsa siciliana è stata reinserita nel calendario internazionale grazie all’accordo tra Regione Siciliana e gruppo Rcs Sport. Nell’accordo oltre all’organizzazione della breve gara a tappe sono rientrati anche lo svolgimento in Sicilia di tre frazioni del Giro d’Italia nel 2020 e tre nel 2021, con la clausola, oramai ufficiale, di avere nel 2021 la partenza ufficiale della corsa rosa in Sicilia: le indiscrezioni parlano di Milazzo come candidata più autorevole ad accogliere il via della più importante manifestazione sportiva italiana.

La Sicilia, dunque, punta forte sullo sport e sul ciclismo come veicolo di propaganda turistica. Basti pensare che il Giro d’Italia rappresenta un evento di valenza mondiale, con quasi duecento televisioni collegate in tutto il mondo. Da non sottovalutare anche il seguito: la carovana del Giro si compone di quasi 4.000 persone, tra addetti ai lavori e giornalisti. L’indotto per ogni singolo arrivo e partenza di tappa è rilevante, con la moltitudine di appassionati, tifosi e semplici curiosi che si riversano in strada ad ammirare le gesta degli atleti. Uno spettacolo senza precedenti, insomma, in cui la Sicilia sta cercando di essere protagonista.