LUNEDÌ 10 FEBBRAIO: ALLERTA GIALLA SULLA SICILIA ORIENTALE

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, 10 febbraio 2025, che prevede condizioni di maltempo sulla Sicilia orientale. L'allerta, di livello giall...

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, 10 febbraio 2025, che prevede condizioni di maltempo sulla Sicilia orientale. L'allerta, di livello giallo, riguarda temporali e rischio idrogeologico, con la fase operativa attivata di "attenzione".

Previsioni e Rischi

Secondo le indicazioni fornite dalle autorità, il maltempo sarà caratterizzato da precipitazioni a carattere temporalesco, che potrebbero essere anche di forte intensità. Le aree maggiormente interessate includono le province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa.

Le piogge intense potrebbero causare allagamenti localizzati, innalzamento dei corsi d'acqua e possibili frane nelle zone collinari e montuose. Si raccomanda particolare attenzione agli automobilisti e ai residenti nelle aree a rischio idrogeologico.

La Protezione Civile invita i cittadini a:

Evitare spostamenti non necessari nelle zone più esposte.

Prestare attenzione alla guida, soprattutto in prossimità di sottopassi e corsi d'acqua.

Non sostare sotto alberi o strutture pericolanti durante i temporali.

Seguire gli aggiornamenti ufficiali e le indicazioni delle autorità locali.

Si consiglia di monitorare i canali ufficiali della Protezione Civile per eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica e sull’evoluzione delle condizioni di rischio.

La popolazione è invitata a mantenere un comportamento prudente per garantire la sicurezza propria e degli altri.