LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23 LUGLIO: LA COPPA DAVIS IN ESPOSIZIONE A CATANIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE

Dopo le entusiasmanti tappe di Palermo lo scorso giugno, che hanno visto la storica insalatiera esposta in luoghi emblematici come il Teatro Massimo e il Ct Palermo, adesso è il turno di Catania e Messina di accogliere la Coppa Davis. La celebre trofeo, conquistata dalla nazionale italiana capitanata da Filippo Volandri a Malaga, sarà esposta per la gioia degli appassionati di tennis e dei cittadini delle due città siciliane.

Nello specifico, lunedì 22 e martedì 23 luglio, la Coppa Davis sarà esposta a Catania presso il palazzo comunale.

In questa occasione, il primo cittadino Enrico Trantino farà gli onori di casa, accogliendo i visitatori e celebrando questo importante riconoscimento sportivo.

Il tour della Coppa Davis continuerà poi a Messina, dove mercoledì 24 e giovedì 25 luglio sarà esposta presso il Ct Vela Messina. Il circolo, guidato dal neo presidente Tato Sparari, ha recentemente ottenuto notevoli successi, tra cui la conquista dello scudetto maschile di serie A1 a Torino lo scorso dicembre. Tale vittoria è stata possibile grazie anche alle eccezionali performance dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, orgoglio del club e della città.

Questa esposizione rappresenta non solo un’occasione per ammirare da vicino uno dei trofei più prestigiosi del tennis mondiale, ma anche un momento di celebrazione per lo sport italiano e siciliano. La Coppa Davis, simbolo di dedizione e successo, ispirerà senza dubbio le nuove generazioni di tennisti e appassionati, rafforzando il legame tra la comunità e il mondo del tennis.

L’evento è atteso con grande entusiasmo e sarà un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dello sport, che potranno vivere da vicino un pezzo di storia del tennis mondiale.