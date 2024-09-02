LUNEDÌ DI LAVORI SULLA SUPERSTRADA 121: RALLENTAMENTI E DISAGI IN DIREZIONE CATANIA
Continuano i lavori sulla Superstrada 121, causando disagi per chi, questa mattina, 2 settembre 2024, deve percorrere questo tratto.
Anche oggi, fortunatamente, non si segnalano incidenti, ma i viaggiatori stanno affrontando notevoli disagi a causa degli interventi per la messa in sicurezza della strada.
Il restringimento della carreggiata nei pressi dello svincolo di Piano Tavola sta provocando forti rallentamenti. La chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia, necessaria per garantire la sicurezza degli utenti, sta causando ingorghi in entrambi i sensi di marcia, con rallentamenti significativi anche in direzione Catania.
Gli automobilisti sono costretti a percorrere la tratta interessata a velocità ridotta, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati rispetto alla norma. Si raccomanda di prestare attenzione e, se possibile, di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.