LUNEDI LA FINALE DELLA 6ª EDIZIONE DEL TORNEO ESTIVO 2024: SPORT, DIVERTIMENTO E PASSIONE A PATERNÒ

Il 15 luglio sarà una data da ricordare per tutti gli appassionati di calcio di Paternò. In questa giornata si terrà la Finale della 6ª Edizione del Torneo Estivo 2024, un evento molto atteso e organizzato con grande impegno da Peppe Fallica. Il torneo di calcio a 6 ha visto la partecipazione di ben 15 squadre, suddivise in tre gironi, che si sono sfidate in settimane di intense competizioni e spettacolo.

Gli spalti sono stati gremiti in ogni serata, segno di un grande interesse e passione da parte del pubblico locale. La Finale vedrà affrontarsi le squadre di Turchia e Albania, pronte a dare il massimo per aggiudicarsi il titolo.

La serata finale sarà arricchita dalla presenza di Sharon De Luca, nota modella e conduttrice televisiva con esperienza sui canali di Sportitalia, che sarà la madrina e presentatrice dell'evento. Sharon curerà con grande stile la presentazione delle squadre che si contenderanno la vittoria.

In campo si potranno ammirare molti talenti del calcio dilettantistico siciliano. Tra questi, Salvo Sinatra, noto come “Maradonino” (Turchia), e Samuel Aureliano (Albania), che promettono di offrire una performance entusiasmante. La sfida sarà caratterizzata dalla presenza di giocatori esperti come Peppe Ciotta, Peppe Guglielmino, Simonluca Castelli e Alessandro Paternò, affiancati da giovani promettenti come Giorgio Frisenna, Luca Panassidi, Francesco Rifici, Enzo Lo Presti, Santo Lo Presti e Giuseppe Licciardello.

Paternò si prepara quindi a vivere una grande serata all’insegna dello sport e del divertimento, con un evento che promette di regalare emozioni e spettacolo a tutti i presenti.

Le due squadre finaliste entreranno in campo accompagnate per mano dai bambini della scuola calcio Atletico Paternò, un’iniziativa voluta dal vice-presidente e responsabile della scuola calcio Enzo Fallica per portare in campo i sani principi dello sport e del divertimento.