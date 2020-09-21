LUNGHE CODE E DISAGI SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA

+++FLASHDisagi questa mattina per gli automobilisti sulla ss121 in direzione Catania, fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.La lunga coda inizia nei pressi della prima uscita del...

+++FLASH

Disagi questa mattina per gli automobilisti sulla ss121 in direzione Catania, fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

La lunga coda inizia nei pressi della prima uscita del centro commerciale è sta creando code e rallentamenti nel tratto interessato

I lavori si protraggono fino allo svincolo Belpasso/zona Industriale

La fila è provocata a causa di un cantiere allestito sulla carreggiata, con la relativa chiusura di carreggiata