95047

LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PIANO TAVOLA DIREZIONE PATERNO'

Continuano i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ss121 ed i disagi per gli automobilisti.SI segnalano in questo momento lunghe code e pesanti rallentamenti, nel tratto compreso tra lo sv...

A cura di Redazione Redazione
24 settembre 2020 13:15
LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PIANO TAVOLA DIREZIONE PATERNO' -
News
Condividi

Continuano i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ss121 ed i disagi per gli automobilisti.

SI segnalano in questo momento lunghe code e pesanti rallentamenti, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.

Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è provocata dal cantiere allestito sulla carreggiata, con la relativa chiusura di una corsia

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047