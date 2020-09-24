LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PIANO TAVOLA DIREZIONE PATERNO'
A cura di Redazione
24 settembre 2020 13:15
Continuano i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ss121 ed i disagi per gli automobilisti.
SI segnalano in questo momento lunghe code e pesanti rallentamenti, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e lo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò.
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è provocata dal cantiere allestito sulla carreggiata, con la relativa chiusura di una corsia