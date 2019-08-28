LUNGHE CODE SULLA S.S.121IN DIREZIONE CATANIA, PER I LAVORI
A cura di Redazione
28 agosto 2019 08:00
Lunghe code e pesanti rallentamenti, pure questa mattina sulla S.S.121 nel tratto compreso tra lo svincolo Piano Tavola zona industriale e lo svincolo Piano Tavola in direzione Catania.
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è provocata a causa di un cantiere allestito sulla carreggiata per lavori di pulizia.