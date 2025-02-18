LUNGHE CODE SULLA SS121 A CAUSA DI INCIDENTE NEI PRESSI DI MISTERBIANCO

AGGIORNAMENTO ORE 18:00Il veicolo è stato rimosso e la circolazione è tornata alla normalità.Un incidente stradale ha causato pesanti disagi al traffico nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2025, sulla...

AGGIORNAMENTO ORE 18:00

Il veicolo è stato rimosso e la circolazione è tornata alla normalità.

Un incidente stradale ha causato pesanti disagi al traffico nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2025, sulla superstrada SS121, nei pressi della salita di Misterbianco, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto un solo veicolo, un'auto elettrica che, per cause ancora da accertare, ha subito un guasto meccanico ed è rimasta ferma in corsia di sorpasso.

L'incidente ha provocato significativi rallentamenti e lunghe code. Le difficoltà per gli automobilisti sono iniziate già dallo svincolo della Circonvallazione, con il traffico che ha subito un brusco rallentamento in direzione della superstrada.

Le autorità locali sono intervenute sul posto per gestire la situazione, ma i disagi hanno continuato a interessare gli utenti della strada. Si è consigliato vivamente di evitare l’area e di optare per percorsi alternativi per ridurre il rischio di restare bloccati nel traffico.

L'attenzione sulle condizioni del traffico è rimasta alta nelle ore successive.