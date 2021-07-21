LUNGHE CODE SULLA SS121, A CAUSA DI UN AUTO FERMA
A cura di Redazione
21 luglio 2021 20:09
FLASH
Lunghe code questa sera, 21 Luglio 2021, sulla ss121, a causa di un auto ferma.
Disagi per gli automobilisti diretti verso Paternò, bloccati sulla Superstrada nel tratto tra lo svincolo Misterbianco e Misterbianco Sieli.
Lungo la SS121, infatti, c'è un auto fermo lungo la carreggiata di destra che sta rallentato la circolazione, creando lunghe code in direzione Adrano.
