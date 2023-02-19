LUNGHE CODE SULLA SS121, È L’EFFETTO DEL CARNEVALE DI MISTERBIANCO.

In corso i festeggiamenti per il Carnevale, che si concluderanno nella giornata di martedì. Un evento ricco di appuntamenti, con tanto di sfilate di carri allegorici e manifestazioni a corredo. Colori...

Un evento ricco di appuntamenti, con tanto di sfilate di carri allegorici e manifestazioni a corredo. Colori, maschere e musica tornano con prepotenza dopo le limitazioni della pandemia e a risentirne è anche il traffico.

Gli automobilisti che si trovano a transitare nella giornata di oggi, 19 Febbraio 2023, sulla SS121, devono infatti fare i conti con lunghe code proprio nei pressi dello svincolo di Misterbianco.

Traffico denso e rallentamenti in entrambi le direzioni , motivati dalla grande affluenza che l’evento sta registrando.