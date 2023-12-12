95047

LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ A CAUSA DI LAVORI

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente ma continuano , dopo l'incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, i disagi per chi oggi 12 Dicembre 2023 sta percorrendo la statale questa...

A cura di Redazione Redazione
12 dicembre 2023 11:38
LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ A CAUSA DI LAVORI -
News
Condividi

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente ma continuano , dopo l'incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, i disagi per chi oggi 12 Dicembre 2023 sta percorrendo la statale questa volta in direzione di Paternò.

Disagi dovuti a dei lavori stradali e la messa in sicurezze del tratto stradale tra gli svincolo di Misterbianco sieli e lo svincolo motta sant'anastaisa

La chiusura della corsia sta creando notevoli disagi con lunghe coda di circa 3 km che inizia nei pressi dello svincolo dello circonvallazione di Catania con immissione sulla statale

LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ A CAUSA DI LAVORI
LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ A CAUSA DI LAVORI

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047