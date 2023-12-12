LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ A CAUSA DI LAVORI
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente ma continuano , dopo l'incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, i disagi per chi oggi 12 Dicembre 2023 sta percorrendo la statale questa volta in direzione di Paternò.
Disagi dovuti a dei lavori stradali e la messa in sicurezze del tratto stradale tra gli svincolo di Misterbianco sieli e lo svincolo motta sant'anastaisa
La chiusura della corsia sta creando notevoli disagi con lunghe coda di circa 3 km che inizia nei pressi dello svincolo dello circonvallazione di Catania con immissione sulla statale