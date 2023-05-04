LUNGHE SCIE DI LUCI IN CIELO A PATERNO’, SONO I SATELLITI DI ELON MUSK. I PROSSIMI PASSAGGI

Tantissime segnalazioni sono arrivate in redazione questa serie di una serie di avvistamenti, di strani oggetti non identificati, rimbalzano sui social.Una strana e inconsueta ‘processione’ di molte d...

Tantissime segnalazioni sono arrivate in redazione questa serie di una serie di avvistamenti, di strani oggetti non identificati, rimbalzano sui social.

Una strana e inconsueta ‘processione’ di molte decine di puntini luminosi che in fila indiana sorvolavano il cielo di Paternò è stata segnalata in città. Un tam tam dalla curiosità di notare la carovana di piccole luci che viaggiava in alto sulla linea dell’orizzonte ad una velocità simile a quella di un aereo in alta quota.

Si tratta del passaggio della costellazione di satelliti di Starlink, dmessi in orbita da SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk il cui scopo è incrementare la copertura internet.

Il passaggio è avvenuto alle ore 21.21 sui cieli di Paternò.

I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO':

9:34 pm, 5 May 2023

9:47 pm, 6 May 2023

8:23 pm, 7 May 2023

9:58 pm, 7 May 2023

8:32 pm, 8 May 2023

Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari. Il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015.

Per gli appassionati, ci sono anche sue link dove ‘monitorare’ le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/