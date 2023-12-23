95047

23 dicembre 2023 20:56
LUNGHE SCIE DI LUCI NEL CIELO DI PATERNO', SONO I SATELLITI DI ELON MUSK. I PROSSIMI PASSAGGI
Attacco degli alieni? No, sono satelliti.

Niente paura dunque non si tratta di alcun attacco da parte di Ufo, anzi.

Una strana e inconsueta ‘processione’ di molte decine di puntini luminosi che in fila indiana sorvolavano il cielo di Paternò è stata segnalata in città. Un tam tam dalla curiosità di notare la carovana di piccole luci che viaggiava in alto sulla linea dell’orizzonte ad una velocità simile a quella di un aereo in alta quota.

Si tratta del passaggio della costellazione di satelliti di Starlink, dmessi in orbita da SpaceX, l’azienda dell’imprenditore Elon Musk il cui scopo è incrementare la copertura internet.

I PROSSIMI PASSAGGI VISIBILI A PATERNO’:

Orari con visibilità media
ORE 17:22 DEL 25 dicembre 2023 per 4 minuti da NORDOVEST a EST

ORE 17:34 DEL 26 dicembre 2023 per 5 minuti da NORDOVEST a EST

ORE 17:48 DEL 27 dicembre 2023 per 5 minuti da EST SUD EST

Starlink è una costellazione di piccoli satelliti, ancora in fase di costruzione, per l’accesso a Internet satellitare globale in banda larga sia in ambito civile ma anche per scopi scientifici, di ricerca e militari. Il progetto Starlink è nato nel gennaio 2015.

Per gli appassionati, ci sono anche sue link dove ‘monitorare’ le rotte dei satelliti: findstarlink.com/ e satellitemap.space/

