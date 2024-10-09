L’URAGANO MILTON RAGGIUNGE LA FLORIDA, IMPATTO NELLA NOTTE: BIDEN 'TEMPESTA DEL SECOLO

L'uragano Milton spaventa la Florida.Il messaggio ai residenti nelle zone più a rischio è chiaro: "ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. E' una questione di vita o di morte", ha avver...

L'uragano Milton spaventa la Florida.

Il messaggio ai residenti nelle zone più a rischio è chiaro: "ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. E' una questione di vita o di morte", ha avvertito Joe Biden, ribadendo l'invito che le autorità locali ripetono da giorni.

La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo", ha detto. "Può essere catastrofico", gli ha fatto eco Kamala Harris.

Il sindaco di Tampa Jane Castor è stata ancora più esplicita: coloro che restano nelle loro case a "un piano" sono "fondamentalmente in delle bare". Il problema maggiore sono infatti le mareggiate che potrebbero raggiungere i 4,7 metri, il doppio di quelle causate da Helene due settimana fa. Nonostante l'allerta elevata, molti però temono che evacuare voglia dire non poter tornare nelle proprie abitazioni per lungo tempo.

A questo si aggiunge la dilagante convinzione che tutto l'allarme in corso sia un'esagerazione.

La Florida, è la loro idea, è abituata agli uragani e Milton non può essere tanto diverso dagli altri. Le autorità però non hanno dubbi: Milton non è come gli altri. L'uragano toccherà terra probabilmente come categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà come categoria 1.

L'impatto potenziale sarà devastante su un'area molto grande, dal golfo del Messico all'oceano Atlantico, con piogge torrenziali, inondazioni, tornado e venti ben oltre i 200 km/h. Se Milton colpirà direttamente Tampa come categoria 3 o più alta, le perdite sarebbero nell'ordine di decine di miliardi, forse fino a 75 miliardi. Una cifra che potrebbe comunque facilmente salire.

Le perdite causate da Katrina sono state oltre 100 miliardi mentre quelle di Ian, che si è abbattuto sulla costa occidentale della Florida nel 2022, sono state nell'ordine dei 50 miliardi di dollari. Nelle strutture allestite per mettersi al riparo ci sono ancora molti posti liberi e le autorità hanno invitato chi ha deciso di evacuare all'ultimo minuto di raggiungerle rapidamente, anche perché il tempo stringe. In diverse aree infatti c'è il coprifuoco e quindi la finestra per fuggire è molto stretta.

A Tampa, nonostante la pioggia battente, ci sono ancora veicoli in circolazione anche se tutti i negozi e le attività sono chiusi. Diverse carceri hanno rifiutato di evacuare i loro detenuti.

La prigione statale di Manatee, che si trova in 'un'area di evacuazione obbligatoria, ha comunicato che nessuno all'interno della struttura si sposterà. Milton sarà un "forte colpo" per la Florida: "anche se c'è la speranza che si indebolisca prima di toccare terra, riteniamo che l'uragano avrà un impatto potente e causerà un'enorme quantità di danni", ha messo in evidenza il governatore della Florida Ron DeSantis.

"Prepariamoci al peggio - ha aggiunto - e speriamo per il meglio".