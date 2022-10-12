LUTTO A PATERNO’, DOMANI I FUNERALI DEL COMMERCIANTE DISTEFANO

Saranno celebrati domani, 13 Ottobre 2022 alle 15.30 presso la chiesa Spirito Santo i funerali di Salvatore Distefano il 49enne morto per un malore ieri pomeriggioUna sorte inaspettata che ha lasciat...

Saranno celebrati domani, 13 Ottobre 2022 alle 15.30 presso la chiesa Spirito Santo i funerali di Salvatore Distefano il 49enne morto per un malore ieri pomeriggio

Una sorte inaspettata che ha lasciato senza parole la comunità Paternese.

La vittima era il gestore di una salumeria e attualmente di un’armeria in piazza Vittorio Veneto.

Ho appena ricevuto una notizia devastante, di quelle difficili da accettare. Caro Salvatore, ricordo ancora la tua felicità quando abbiamo organizzato l'ultima manifestazione al Palazzetto dello sport. Va via un ragazzo unico, solare e perbene.

Mancherai a tutta la città.,

Ciao Salvatore, salutaci le stelle, lo ricorda cosi il sindaco di Paternò Nino Naso.

Centinaia i messaggi di cordoglio sui vari canali social

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.