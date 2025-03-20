LUTTO A PATERNÒ: E' MORTO L'EX ASSESSORE SALVATORE "TURI" MESSINA

Paternò è in lutto per la scomparsa improvvisa di Salvatore "Turi" Messina, ex assessore comunale, venuto a mancare questa notte a soli 53 anni a causa di un malore.Libero professionista, Messina avev...

Paternò è in lutto per la scomparsa improvvisa di Salvatore "Turi" Messina, ex assessore comunale, venuto a mancare questa notte a soli 53 anni a causa di un malore.

Libero professionista, Messina aveva ricoperto il ruolo di assessore durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Mauro Mangano. Il decesso è avvenuto nella notte: dopo essersi sentito male, è stato accompagnato all’ospedale di Paternò, dove purtroppo si è spento poco dopo.

Lascia la moglie e due figli, ai quali si stringe l’intera comunità in questo momento di dolore.

I funerali saranno celebrati domani, 21 marzo, alle ore 15:30, nella Chiesa SS. Annunziata dei Cappuccini, dove amici, parenti e concittadini potranno dargli l’ultimo saluto.

Numerosi i messaggi di cordoglio che si susseguono sui social e tra le istituzioni locali. L’ex sindaco Mauro Mangano lo ha ricordato con parole di stima e affetto, condividendo alcune immagini del giorno del suo giuramento come assessore:

"Turi Messina ha assunto l’impegno come assessore e l’ha onorato con grande serietà, dedizione, lealtà e competenza. Ho scoperto di conoscere una persona generosa e sincera, con cui è stato un piacere non solo lavorare, ma anche semplicemente conversare, scherzare, scambiarsi idee e consigli. Addio, Turi."

Anche il sindaco Nino Naso, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Paternò, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Messina:

"Nel porgere il nostro più sentito cordoglio alla famiglia di Salvatore Messina per la sua prematura scomparsa, l’Amministrazione Comunale esprime la propria vicinanza in questo momento di dolore."

L'ex assessore Salvatore Comis ha espresso il proprio sgomento e dolore per la perdita dell’amico:

"Come un fulmine a ciel sereno… Ancora mi è difficile crederci, amico mio. Che brutto scherzo ci hai giocato. Fai buon viaggio e veglia sempre sui tuoi figli e la tua amata moglie."

La comunità paternese perde un uomo che ha dedicato parte della sua vita al servizio della città, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

La redazione di 95047.it si unisce al dolore della famiglia.