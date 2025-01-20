LUTTO A PATERNÒ: È VENUTO A MANCARE IANO CUNSOLO, IMPRENDITORE E UOMO DI SPORT

Con grande tristezza, si annuncia la scomparsa di Iano Cunsolo, noto imprenditore edile e figura di spicco della comunità locale. Cunsolo è stato presidente del Paternò Calcio negli anni '80.La sua pa...

Con grande tristezza, si annuncia la scomparsa di Iano Cunsolo, noto imprenditore edile e figura di spicco della comunità locale. Cunsolo è stato presidente del Paternò Calcio negli anni '80.

La sua passione per il calcio e il suo impegno come imprenditore hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Per tutti coloro che desiderano porgergli l’ultimo saluto, il funerale sarà celebrato domani, 21 gennaio 2025, alle ore 15:30, presso la Chiesa di Santa Barbara a Paternò.

La comunità si stringe attorno alla famiglia, ricordando con affetto e gratitudine l’eredità di una persona che ha dedicato la sua vita al lavoro e al bene della sua città.

La redazione di 95047.it partecipa al dolore della famiglia.