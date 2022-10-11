LUTTO A PATERNO’, MORTO IL NOTO COMMERCIANTE SALVATORE DI STEFANO

Giornata triste a Paternò per una notizia che nessuno si aspettava, un fulmine a ciel sereno, dovuto a un malore che si è rivelato fatale.E' morto questa mattina a soli 49 anni il noto commerciante Sa...

E' morto questa mattina a soli 49 anni il noto commerciante Salvatore Distefano

L’uomo si sarebbe sentito male subito dopo aver accompagnato i figli a scuola per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Una sorte inaspettata che lascia senza parole la comunità Paternese.

La vittima era il gestore di una salumeria e attualmente di un’armeria in piazza Vittorio Veneto.

I funerali si terranno giovedì 13 ottobre alle ore 15:30, presso la chiesa Spirito Santo.

Ho appena ricevuto una notizia devastante, di quelle difficili da accettare. Caro Salvatore, ricordo ancora la tua felicità quando abbiamo organizzato l'ultima manifestazione al Palazzetto dello sport. Va via un ragazzo unico, solare e perbene.

Mancherai a tutta la città.,

Ciao Salvatore, salutaci le stelle, lo ricorda cosi il sindaco di Paternò Nino Naso.

Centinaia i messaggi di cordoglio sui vari canali social

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.