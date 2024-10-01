LUTTO A PATERNÒ: SI È SPENTO FRANCO GIORDANO, EX DIPENDENTE COMUNALE E STIMATO SINDACALISTA

Paternò piange la scomparsa di Franco Giordano, venuto a mancare oggi all'età di 67 anni. Figura di grande rilievo nella comunità locale, Giordano ha lavorato per molti anni come dipendente comunale,...

Paternò piange la scomparsa di Franco Giordano, venuto a mancare oggi all'età di 67 anni. Figura di grande rilievo nella comunità locale, Giordano ha lavorato per molti anni come dipendente comunale, distinguendosi per il suo impegno e la dedizione verso i colleghi e i cittadini.

Oltre alla sua attività professionale, era noto e apprezzato anche per il suo ruolo di sindacalista, guadagnandosi la stima e l'affetto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il vuoto lasciato da Franco Giordano sarà difficile da colmare, poiché oltre al suo contributo lavorativo, ha saputo essere un punto di riferimento per i colleghi e gli amici. La sua umanità, disponibilità e senso di giustizia lo hanno reso una figura amata da tutti, sia nel contesto lavorativo che in quello personale.

I funerali si terranno giorno 2 ottobre 2024, alle ore 16:00 presso la Parrocchia dello Spirito Santo a Paternò, dove familiari, amici, colleghi e conoscenti potranno dargli l'ultimo saluto.

La comunità di Paternò si stringe attorno alla famiglia di Franco Giordano, in questo momento di grande dolore, per rendere omaggio a una persona che ha dato tanto a chi lo circondava.