LUTTO A PATERNO', MORTO IL NOTO COMMERCIANTE CARMELO MESSINA.

Paternò piange la morte di Carmelo Messina. Ed è un lutto che colpisce tutto il mondo del commercio cittadino.

Messina, scomparso all'età di 81 anni, era stato da sempre impegnato nel campo dei regali ed uno dei primi ad occuparsi di bomboniere.

.Molto conosciuto per il suo negozio di via Roma era apprezzato per la sua grande competenza tecnica e per il garbo e la gentilezza con cui accoglieva i suoi clienti.

Chiunque volesse unirsi per l'estremo saluto, i funerali saranno celebrati oggi, 20 luglio 2022 alle ore 10.30 nella Chiesa di Santa Margherita.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia.