LUTTO IN CITTÀ: ADDIO A GIUSI ELIA, STORICA COMMERCIANTE DI PATERNÒ

La città di Paternò si ritrova immersa nel dolore per la prematura scomparsa di una figura amatissima: Giusi Elia, storica commerciante nel settore alla prima infanzia diventando un punto di riferimento per la comunità locale, prima nel loro punto in via Vittorio Emenanuele a Paternò per poi aver spostato l'attività in via Emanuele Bellia

Giusi ha dedicato tutta la sua esistenza al suo negozio dedicato alla prima infanzia diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

La sua passione per il lavoro si è sempre accompagnata a un cuore generoso e un sorriso accogliente.

La signora Elia amava le persone e instaurava un legame speciale con ogni cliente, accogliendoli con gentilezza e prontezza nell’aiutarli a soddisfare le loro esigenze.

La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio, testimoniando l’affetto e il rispetto che Giusi ha saputo conquistare nel corso degli anni, come quello di Nuccia: "Ieri pomeriggio sono venuta a sapere che una ragazza dolcissima ci ha lasciato un saluto ciao Giusi Elia

In questo momento di dolore, la redazione di 95047.it si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino.