LUTTO IN CITTÀ: ADDIO A MARIELLA GIUFFRIDA, STORICA COMMERCIANTE DI PATERNÒ

La città di Paternò si ritrova immersa nel dolore per la prematura scomparsa di una figura amatissima: Mariella Giuffrida, storica commerciante del Corso Italia.

Nata cinquantadue anni fa , Mariella ha dedicato tutta la sua esistenza al suo negozio di scarpe e accessori moda, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

La sua passione per il lavoro si è sempre accompagnata a un cuore generoso e un sorriso accogliente. Mariella amava le persone e instaurava un legame speciale con ogni cliente, accogliendoli con gentilezza e prontezza nell'aiutarli a soddisfare le loro esigenze.

La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio, testimoniando l'affetto e il rispetto che Mariella ha saputo conquistare nel corso degli anni.

I funerali saranno celebrati lunedì 29 Gennaio 2024 alle ore 10.00 nella chiesa di Santa Barbara.

In questo momento di dolore, la redazione di 95047.it si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino.