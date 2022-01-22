LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA, E MORTO IL MAESTRO AGATINO MIRULLA

Lutto a Misterbianco, dove si è spento il maestro Agatino Mirulla, che ha speso tutta la sua vita al servizio della musica all’interno dell’Associazione Musicale Misterbianco ma non solo.Per la giorna...

Per la giornata di domani è stato proclamato il lutto cittadino e il sindaco ha disposto che la bandiera con i colori di Misterbianco sia posta a mezz’asta.

Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, congiuntamente al Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie e la Giunta comunale, appresa la prematura scomparsa del concittadino Maestro Agatino Mirulla, interpretando il sentimento della Comunità che lo ha visto per una vita impegnato nello studio e promozione della musica avvicinando intere generazioni di misterbianchesi e non all'apprendimento e studio della musica e dei suoi strumenti sia nelle nostre scuole, dove ha insegnato per decenni, che sul territorio con la organizzazione, promozione e produzione dii eventi musicali istituendo una vera e propria scuola della musica all'interno dell'Associazione Musicale Misterbianco, partecipa a nome della comunità al lutto dei familiari proclamando per la giornata di domani il lutto cittadino e disponendo che la bandiera con i colori di Misterbianco sia posta a mezz'asta.