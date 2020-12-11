LUTTO NEL MONDO SINDACALE, MORTO PER COVID IL PATERNESE PIETRO GUGLIELMINO SEGRETARIO FNP CISL

E’ morto Pietro Guglielmino, segretario generale della Fnp Pensionati Cisl di Catania, dopo una lunga battaglia contro il Covid. Tutta la Cisl di Catania è in lutto.Guglielmino, 70 anni, paternese, av...

E’ morto Pietro Guglielmino, segretario generale della Fnp Pensionati Cisl di Catania, dopo una lunga battaglia contro il Covid. Tutta la Cisl di Catania è in lutto.

Guglielmino, 70 anni, paternese, aveva contratto la malattia a metà novembre ed era ricoverato all’ospedale di Biancavilla. Era stato eletto nel mese di giugno 2019 alla guida del sindacato dei pensionati della Cisl etnea.

“Abbiamo perso non solo un collega ma anche, e soprattutto, un fraterno amico – commenta Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania – oggi la comunità cislina catanese è più povera. Pietro ha combattuto contro tutte le ingiustizie senza mai piegarsi, prima nella Funzione Pubblica, poi da anni nelle fila del sindacato dei Pensionati della Cisl. Proseguiremo col suo impegno sindacale a favore degli anziani e delle fasce deboli della società. Alla famiglia alla quale ci stringiamo va il nostro più sentito cordoglio”